Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 20 de octubre
Luis Miguel Ramis BC

Ramis: «Hemos trabajado muy con balón la primera parte y sin balón en la segunda»

El técnico tarraconense ha valorado positivamente el 1-3, y ha destacado que su equipo ha sido capaz de dominar el partido y generar mucho peligro

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:58

Comenta

Luis Miguel Ramis ha expresado su satisfacción por el resultado obtenido por el Burgos CF en el nuevo Mirandilla y la «capacidad de respuesta» que ha tenido ante el tanto del Cádiz CF. Ha reconocido que el equipo local se ha puesto por delante por méritos propios, pero que el Burgos CF ha sabido «reponerse muy bien y no se ha desviado del plan» de partido que el míster quería. De ahí que llegaran las ocasiones y los goles de Grego Sierra y de David González.

Ramis sabía que su equipo podía dominar el tiempo de partido, una vez se había adelantado en el marcador. Es más, defensivamente no estaban pasando «excesivos problemas y hemos tenido premio».

Ha reconocido que cuando su equipo se pone por delante en el marcador es un once «complicado, difícil y ordenado». De ahí que la segunda parte, sin balón, el equipo apenas haya sufrido. Defensivamente, el Burgos CF ha hecho «el campo más estrecho» y ha completado una segunda parte buena. Luego, cuando el Cádiz CF ha achuchado su equipo se ha protegido muy bien y apenas ha dejado progresar a las puntas locales.

Ramis era consciente que habría «momentos» en los que el Cádiz CF iba dominar y así lo ha hecho. En la segunda parte, los cambios han ido encaminados «a estar estrechos, a evitar centros» y cerrar las opciones del rival.

El entrenador del Burgos CF ha apuntado que su equipo es «extremadamente trabajador, muy honesto y que entiende muy bien» lo que Ramis quiere de cada uno desde el sufrimiento de la categoría. Con la semana de trabajo del equipo, «veníamos convencidos que se nos podía aparecer la posibilidad» de ganar, como así ha sido.

