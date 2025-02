Ramis: «Veo al equipo preparado»

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 7 de febrero 2025, 13:26 Comenta Compartir

Ramis no huye ni de la «autocrítica» ni de la «autoexigencia» Todo lo contrario. El técnico del Burgos CF ha hecho suyas las declaraciones efectuadas esta misma semana por el director deportivo del club, Michu, quien aseguró ser el «máximo responsable de que el equipo esté donde está» y exigió un mayor rendimiento a los futbolistas.

Un rendimiento que el entrenador catalán confía en incrementar tras la llegada de hasta ocho refuerzos en las últimas semanas. Unos refuerzos que, a su juicio, «generarán competencia» y aportarán mayor «competitividad», justo lo que necesita el Burgos para levantar cabeza.

En este sentido, Ramis ha subrayado en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Racing de Santander que la plantilla es plenamente consciente de la situación que atraviesa el equipo y «sabe que necesitamos acercarnos más a lo que entrenamos todos los días». «Hay que seguir transmitiendo máxima exigencia y responsabilidad, que la están teniendo», ha señalado el técnico. Así, y a pesar de reconocer que «las cosas no están saliendo» como se esperaba, «el equipo está preparado» para revertir la mala dinámica.

«Estamos obligados» ha hacerlo, ha destacado al tiempo que reconocía que «las cosas no son por casualidad». Y es que, ha puntualizado, aunque el equipo le transmite buenas sensaciones en general, en los partidos «a veces no acabamos de dar ese paso por no creernos que somos mejores».

En ese contexto, Ramis confía plenamente en la aportación de los nuevos fichajes. Todos ellos, salvo Konan y Milicic, están plenamente disponibles para el partido del domingo. Al primero aún le falta rodaje en entrenamientos grupales tras varios meses fuera de la dinámica de un equipo; el segundo llega hoy a Burgos y entrenará mañana por primera vez. Así, y aunque en principio llega con ritmo competitivo, habrá que esperar para ver sensaciones.

De esta forma, Ramis podrá echar mano en la convocatoria de Mimbacas, Tomeu Nadal, Grego Sierra, Rubén Quintanilla, Gabriel Barès y Elady Zorrilla, un jugador al que conoce «muchísimo» tras coincidir con él en Tenerife y sobre el que tiene depositadas grandes expectativas. «Es un jugador que nos puede dar variedad porque puede jugar en todas las posiciones de ataque» y que «sobre todo nos va a aportar mucho carácter». No en vano, «es un jugador muy impulsivo, con mucha energía, experiencia y hambre», justo lo que se «necesita» ahora mismo.

La principal novedad en torno a la posible convocatoria reside, no obstante, en la puesta a punto de Mimbacas, Raúl Navarro y Marcelo Expósito. El primero aún no ha debutado, mientras que los otros dos arrastraban molestias desde hace tiempo. Veremos finalmente si entran en la lista.

Muchas alternativas frente al líder

Lo que es evidente, sea como fuere, es que los nuevos fichajes y la recuperación de los lesionados abre a Ramis un abanico de posibilidades con el que no ha contado en las últimas semanas. Ahora le toca a él elegir las piezas para jugar contra el Racing, un muy «buen equipo», con muchas alternativas, talento individual y que, sobre todo, está en un momento muy dulce.

«Tiene una idea instaurada desde hace mucho tiempo» y los resultados ahora mismo son espectaculares, un contexto en el que sus jugadores «se atreven a todo» y encima «les sale».

No obstante, la calidad del rival y su espectacular momento de forma son secundarios, a juicio de Ramis. Lo importante, lo que le quita el sueño, insiste, es su equipo. Y «si estamos a nuestro nivel, sé que vamos a hacer un buen partido y lo vamos a competir de tú a tú», ha zanjado.