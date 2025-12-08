BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 8 de diciembre
Luis Miguel Ramis, preocuapdo por el juego de su equipo. BC

Ramis: «He visto un equipo cansado y sin energía»

Ha reconocido el pobre partido de su equipo, al que ha visto «plano». Ha explicado que ha faltado circulación de balón y falta de fluidez y velocidad

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:17

Comenta

Se ha visto a lo largo de todo el partido, el Burgos ha estado incómodo y así lo ha reconocido Luis Miguel Ramis al término del encuentro. Ni «cómodos, ni fluidos», como también ha afirmado, en un partido que no estaba «para ganarlo ninguno de los dos».

Noticias relacionadas

El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío

El Burgos CF, impotente y errático, se atasca en El Plantío

La derrota del Burgos CF contra el Albacete, en imágenes

La derrota del Burgos CF contra el Albacete, en imágenes

Para el tarraconense, el partido ha sido muy «atascado», y su equipo no ha sabido cambiar el ritmo a lo largo de los 90 minutos. Y eso que su once tiene un «ritmo de circulación alto». Ha insistido en que el rival no les ha pasado «por encima ni ha generado mucho más» que el Burgos CF. Ha puesto sobre la mesa que «cuando no estás bien» pues estas cosas «suceden».

Y es un aspecto preocupante porque la Liga entra en una fase decisiva, importante, en la recta final de la primera vuelta y el equipo a estas alturas no está encontrando el «ritmo, la energía y el empuje «ni con valor y sin balón».

Ha reconocido que en el descanso ha intentado cambiar las cosas, con la entrada de Fer Niño -que ha jugado lesionado en el pubis- y con Íñigo Córdoba, para darle le ruptura al juego «para estar más equilibrados ante pérdida de balón» en situaciones concertas ha mejorado mejorado un poquito, pero no lo suficiente.

El entrenador del Burgos CF también ha apuntado que su equipo se siente «futbolísticamente más cómodos fuera de casa». Lejos de el plantío está jugando. «con más soltura»; pero la atribuye a una situación puntual, ya que su equipo se siente «bien en casa»

Publicidad

Top 50
  1. 1 La alarma de un terremoto sobresalta a Miranda en plena noche
  2. 2 La carretera de Burgos con problemas de hundimiento que reconstruirá Transportes
  3. 3 Herido un conductor tras un accidente con un jabalí en Burgos
  4. 4 Dos accidentes provocan cinco heridos, entre ellos un bebé, en la provincia de Burgos
  5. 5 Terremotos en Burgos: del seísmo de 4,3 grados de Villarcayo en 1939 al de este lunes en la comarca de Miranda
  6. 6 Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos
  7. 7 Recuerdos de La Lunada, la antigua estación de esquí de Burgos donde medio Bilbao aprendió a deslizarse
  8. 8 Siete razas autóctonas y más de 36.000 animales, Burgos protege su patrimonio ganadero
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 7 de diciembre
  10. 10 Los recuerdos de la reina Ena en Burgos: una historia de amor y modernización en el siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ramis: «He visto un equipo cansado y sin energía»

Ramis: «He visto un equipo cansado y sin energía»