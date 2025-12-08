Ramis: «He visto un equipo cansado y sin energía» Ha reconocido el pobre partido de su equipo, al que ha visto «plano». Ha explicado que ha faltado circulación de balón y falta de fluidez y velocidad

Se ha visto a lo largo de todo el partido, el Burgos ha estado incómodo y así lo ha reconocido Luis Miguel Ramis al término del encuentro. Ni «cómodos, ni fluidos», como también ha afirmado, en un partido que no estaba «para ganarlo ninguno de los dos».

Para el tarraconense, el partido ha sido muy «atascado», y su equipo no ha sabido cambiar el ritmo a lo largo de los 90 minutos. Y eso que su once tiene un «ritmo de circulación alto». Ha insistido en que el rival no les ha pasado «por encima ni ha generado mucho más» que el Burgos CF. Ha puesto sobre la mesa que «cuando no estás bien» pues estas cosas «suceden».

Y es un aspecto preocupante porque la Liga entra en una fase decisiva, importante, en la recta final de la primera vuelta y el equipo a estas alturas no está encontrando el «ritmo, la energía y el empuje «ni con valor y sin balón».

Ha reconocido que en el descanso ha intentado cambiar las cosas, con la entrada de Fer Niño -que ha jugado lesionado en el pubis- y con Íñigo Córdoba, para darle le ruptura al juego «para estar más equilibrados ante pérdida de balón» en situaciones concertas ha mejorado mejorado un poquito, pero no lo suficiente.

El entrenador del Burgos CF también ha apuntado que su equipo se siente «futbolísticamente más cómodos fuera de casa». Lejos de el plantío está jugando. «con más soltura»; pero la atribuye a una situación puntual, ya que su equipo se siente «bien en casa»

