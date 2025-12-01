El Colegio Magea de Burgos recibe el premio COCEMFE Castilla y León El centro burgalés ha sido premiado en la categoría de buenas prácticas inclusivas en el ámbito escolar

La empresa Cascajares, la Universidad de Salamanca, Fundación Vodafone España, Miniland, la Escuela burgalesa Magea y Asunción Díaz de Isla, a título póstumo, han sido premiados por la Confederación de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León (COCEMFE) por su labor de inclusión social y laboral

Cascajares

La empresa Cascajares, ubicada en el término palentino de Dueñas, ha recibido el Premio en la categoría de Empresa Comprometida con la Inserción Sociolaboral de las Personas con Discapacidad, ya que mantiene en su estrategia empresarial la responsabilidad social, que se traduce en empleo directo a personas con discapacidad en diversas áreas, y garantiza que se desarrolle en un entorno accesible y seguro. Realiza, además, procesos internos de formación adaptada y favorece la integración intergeneracional.

Su carácter inclusivo se aprecia también en la creación de oportunidades laborales en el medio rural, combatiendo así una dificultad añadida para las personas con discapacidad que buscan trabajo en este entorno. Una cultura empresarial que favorece la diversidad en la plantilla y refuerza un ambienterespetuoso y centrado en las personas.

Esta sensibilización interna se extiende a las iniciativas impulsadas por la Fundación Cascajares, que promueve proyectos sociales dirigidos a los colectivos más vulnerables y desarrolla actividades solidarias de gran visibilidad, como la subasta benéfica que realiza cada año.

Además, Cascajares mantiene una constante colaboración con entidades sociales, a través de iniciativas de empleo, formación y voluntariado, y alianzas de apoyo a las personas con discapacidad.

Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca (USAL) se ha llevado el premio en la categoría Administración Amable con la Discapacidad, debido a que la institución académica garantiza el derecho a la educación superior a las personas con discapacidad y favorece su participación plena en la vida universitaria y el desarrollo personal y laboral.

Este compromiso parte de un servicio de apoyo para cubrir sus necesidades educativas y funcionales, adaptar los materiales y metodologías, y ofrecer acompañamiento psicosocial.

En el ámbito de la accesibilidad, la Universidad ha adaptado de forma progresiva edificios y entornos, con la eliminación de barreras físicas. Posee una plataforma digital con contenidos accesibles, y sus procedimientos institucionales incorporan los criterios de diseño universal. Además, participa en proyectos de investigación de autonomía personal y tecnologías de apoyo, a la vez que desarrolla herramientas tecnológicas aplicadas a la discapacidad.

Del mismo modo, son decisivas las campañas de sensibilización entre la comunidad universitaria, de más de 30.000 personas; la formación sobre diversidad, igualdad de oportunidades y buen trato, o la orientación laboral y de acompañamiento a personas con distintas capacidades.

La colaboración permanente con entidades del tercer sector refuerza aún más una labor académica de gran impacto social, que contribuye a la vida independiente de las personas con discapacidad.

Fundación Vodafone España

El trabajo realizado por la Fundación Vodafone España le ha llevado a recibir el Premio Iniciativa Accesible. La organización, creada en 2003, ha destacado a lo largo de su trayectoria en el desarrollo de iniciativas tecnológicas por la inclusión. Con su aportación, contribuye a mejorar el acceso a entornos digitales, servicios de comunicación ya herramientas específicas para las personas con discapacidad.

Ha desarrollado aplicaciones y dispositivos adaptados para personas con discapacidad visual, auditiva y motriz; soluciones de comunicación asistida, oservicios móviles y web para garantizar el acceso universal.

Dentro de este compromiso firme con la accesibilidad, ha realizado programas de alfabetización digital; talleres de formación y empleo digital; difusión de buenas prácticas en colegios, universidades y asociaciones; publicaciones sobre inclusión tecnológica…

Entre sus acciones en colaboración con COCEMFE CYL, destaca AccesibilidApp, una aplicación que permite a los ciudadanos comunicar incidencias de accesibilidad a las entidades responsables de su gestión.

Miniland

La empresa del sector juguetero, Miniland ha recibido el premio por la Buena Práctica Empresarial. La compañía, ubicada en Onil (Alicante), ha convertido la inclusión en un modelo de negocio desde el producto. No se limita a fabricar muñecos: a través de ellos, visibiliza realidades diferentes y transmite valores como la tolerancia, la empatía y la normalización de la discapacidad y la diversidad desde la infancia.

Sus colecciones incluyen muñecos con diversos tipos de discapacidad y orígenes étnicos, con gafas, implantes cocleares, movilidad reducida… Una filosofía que, además, mejora la autoestima y visibilidad de aquellos niños, niñas y familias que se reconocen en ellos.

No solo son juguetes, sino que lanzan un mensaje social y cultural que se proyecta a todo el mundo, y que ha sido reconocido con numerosos premios nacionales e internacionales, como los recibidos por sus muñecos con síndrome de Down o la muñeca con vitíligo.

Colegio Magea

Este centro de educación infantil, autorizado por la Junta de Castilla y León, ha sido premiado por llevar a cabo una Buena Práctica Inclusiva en el Ámbito Escolar, al promover la inclusión educativa mediante metodologías activas ypersonalizadas. Situado en Castrillo del Val (Burgos), atiende la diversidad cognitiva, emocional y social de cada niña y niño, adaptando la enseñanza a su ritmo y necesidades. De este modo, garantiza el máximo desarrollo de sus capacidades.

Con una ratio de 12 alumnos y alumnas por clase, el método Magea, que combina la pedagogía activa con la neuroeducación, fomenta la disciplina positiva, basada en el acompañamiento emocional y las relaciones de igualdad.

Son determinantes los espacios adaptados para propiciar esa independencia y autonomía, y el contacto diario con la naturaleza, que favorece la interacción y el juego inclusivo.

Esta cooperativa de iniciativa social también es una escuela de familias, con talleres de habilidades o cursos para docentes, para difundir un estilo de aprendizaje que reduce los riesgos de exclusión social y emocional en la primera etapa de la vida.

Asunción Díaz de Isla

Por último, Asunción Díaz de Isla Fernández recibió, a título póstumo, el Premio Trayectoria Defensa de los derechos de las personas con Discapacidad. Fue una delas figuras más importantes del movimiento asociativo en Palencia, fue vicepresidenta de Cocemfe Castilla y León, confederación desde la que impulsó la inclusión y plena participación de las personas con discapacidad física y orgánica en todos los ámbitos de la sociedad, a través de la promoción, defensa y reivindicación del ejercicio de sus derechos. Comprometida y eterna luchadora, presidió también la Asociación palentina de esclerosis múltiple; Amudis (Asociación de mujeres con discapacidad) o Fedispa (Federación de asociaciones de discapacidad de Palencia).

Campaña #MueveUnDedo

La entrega de premios se realizará en el transcurso de una gala conmemorativa de los 20 años de trayectoria de COCEMFE Castilla y León, que mantendrá su espíritu reivindicativo en la defensa de los derechos de las personas condiscapacidad. Está programada para el martes 2 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Teatro Principal de Palencia.

En este encuentro con empresas, instituciones, profesionales y la ciudadanía de Palencia se dará a conocer una campaña, #MueveUnDedo, que llama a la conciencia pública sobre la importancia de la inclusión plena. Con un sencillo gesto, que multiplicado contribuye a un cambio colectivo, COCEMFE y su movimiento asociativo invitan a la sociedad a asumir su compromiso con la igualdad y pasar de las palabras a la acción.

Esta iniciativa refuerza el papel clave de COCEMFE desde hace 40 años en el desarrollo de políticas públicas, que hagan efectivos los derechos de las personas con discapacidad, y visibiliza así su compromiso real con la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022- 2030.

De este modo, además de la difusión en redes sociales y medios de comunicación, la entidad ha creado una web interactiva (www.mueveundedo.org), que invita a dejar la huella digital en un gran mural colaborativo, a modo de representación visual del compromiso social, y donde podrán descargarse materiales con ideas prácticas para 'mover un dedo' en la oficina, el colegio o el vecindario.

Cómo crear comunidades sin barreras, propiciar la inclusión laboral y educativa, emplear un lenguaje que respete e incluya, o garantizar la autonomía de las personas con discapacidad no ocupando sus plazas de aparcamiento reservadas, son algunas indicaciones para respetar los derechos de las personas con discapacidad, recogidos en marco legal internacional, pero que no se cumplen.

La campaña' Mueve un dedo 'está subvencionada con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.