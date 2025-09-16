BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las elecciones de Castilla y León ya tienen fecha: 15 de marzo de 2026
Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León en una imagen en las Cortres. Miriam Chacón / ICAL

Las elecciones de Castilla y León ya tienen fecha: 15 de marzo de 2026

El secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, confirma que se agotará la legislatura a menos que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales, en cuyo caso, se harán coincidir ambas convocatorias

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:37

El secretario autonómico del Partido Popular (PP) en Castilla y León, Francisco Vázquez, anunció hoy en Palencia que las elecciones autonómicas en la Comunidad se celebrarán el 15 de marzo del próximo año, salvo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelante las generales, porque en ese caso ambas citas se harían coincidir.

En una declaración ante los periodistas, antes de participar en la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Palencia, Francisco Vázquez avanzó la fecha de los próximos comicios y argumentó que el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado que agotará la legislatura, lo que determina que como máximo, de acuerdo a la normativa, puedan celebrarse el domingo 15 de marzo.

Al respecto, el 'número dos' del PP en la Comunidad indicó que Fernández Mañueco también ha señalado que las elecciones autonómicas se celebrarían junto a las generales, si Sánchez adelanta las generales para evitar que haya dos elecciones en dos o tres meses.

El PP, preparado

Asimismo, Francisco Vázquez destacó que el Partido Popular ya inició el curso político con una intensa actividad organizativa, tras la reestructuración del partido a nivel nacional y autonómico en los congresos de julio.

En este contexto, el PP se prepara para rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno autonómico, especialmente en áreas como educación, sanidad, servicios sociales, economía e industria, ya los 'populares' presumen de gestionar en Castilla y León los mejores resultados de España y la fiscalidad más baja.

El secretario autonómico también anunció que el PP llevará a cabo reuniones intermunicipales y sectoriales en Palencia y otras provincias para acercar su balance de gestión a los ciudadanos y prepararse para los comicios.

Vázquez aprovechó para agradecer a la presidenta provincial del partido, Ángeles Armisén, su invitación y reafirmó el compromiso del PP con los castellanos y leoneses, minimizando la influencia de los localismos en la política autonómica y local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de Burgos que se convierte en escenario de una superproducción de cine
  2. 2 «Nos han llevado a la ruina»: la asociación de Burgos que cierra tras 25 años por los 43.000 euros que les debe el Ayuntamiento
  3. 3 Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos
  4. 4 Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos
  5. 5 Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos
  6. 6 Detenida en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba
  7. 7 Así queda la plantilla del Burgos CF 25/26
  8. 8 La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid
  9. 9 Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos
  10. 10 El curso gratuito que enseña a hacer quesos en un pueblo de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Las elecciones de Castilla y León ya tienen fecha: 15 de marzo de 2026

Las elecciones de Castilla y León ya tienen fecha: 15 de marzo de 2026