Una exposición en Burgos para celebrar la belleza en la diversidad

Una exposición para celebrar y mostrar la diversidad y la belleza del cuerpo humano. Así se presenta la muestra 'Emociones cercanas', compuesta por una veintena de imágenes en las que la discapacidad se intuye más allá de las apariencias, como indica el subtítulo. Y se podrá visitar en la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Burgos desde el lunes 19 de mayo.

Esta exposición itinerante del palentino Ismael Suárez Vian abre el programa de actos previstos para celebrar el 20 aniversario de la Confederación de personas con discapacidad física y orgánica de Castilla y León, Cocemfe, que se gestó en Burgos.

La muestra, que ya recaló en las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, y en el Centro Cultural Lecrác, en Palencia, invita a reflexionar sobre los estereotipos estéticos establecidos en lo que se refiere a la belleza física ideal, y busca cambiar esa mirada para responder a la diversidad de personas y abrazar el concepto de belleza inclusiva.

«Fue sorprendente descubrir la confianza que estas personas tienen en sí mismas. Todos sabemos cuál es nuestra cicatriz, un trance que queremos esconder. Y fue muy gratificante ver cómo ellos y ellas lo muestran y se sienten orgullosos de hacerlo, sabiendo que les verá mucha gente», declara el fotógrafo palentino, Ismael Suárez Vian.

El objetivo de la cámara se convirtió en la herramienta perfecta para romper barreras. «Solemos observar a estas personas con unos prejuicios adquiridos; la diferencia casi siempre nos produce rechazo o actuamos de forma paternalista. Y son ellas las que te enseñan cómo verlas. Delante de la cámara actúan de forma natural, sin complejos», añade Suárez.

Entre los protagonistas de esta exposición se encuentra Montse, con una lesión medular por accidente, se sintió muy cómoda delante del objetivo, conocía al fotógrafo y eso la ayudó a superar el trance: «Han pasado muchos años y aún me cuesta mirarme al espejo». Además del surco de su espalda, en la imagen apenas se vislumbra la rueda de la silla. Los cuerpos nunca se muestran en su integridad.

Alvar luce un abdomen modelado por el deporte; practica baloncesto, rugby y atletismo adaptado en silla de ruedas. «Las sombras potencian mi musculatura», dice, presumido. Nunca se había descubierto de este modo, aunque no era la primera vez que posaba. «Cualquier acción es buena para dar visibilidad a la discapacidad». En la exposición se abraza a su amigo Mario.

Olvido, una de las usuarias más veteranas, tiene párkinson y eligió como «parte fuerte de su cuerpo» el lunar de nacimiento que luce en la frente, su rasgo físico más especial: «Me siento muy orgullosa». Es la única que muestra su rostro ante el objetivo: «Siempre me dicen que soy muy expresiva; solo pedí que me sacaran sin arrugas», ríe. Y en otras instantáneas nos atrapan las manos de Ascen, que se recupera de un ictus; el tronco de Rosa, con una enfermedad rara y con dificultades de movilidad, o la mirada desafiante de Pablo. «Es la parte de mi cuerpo que más me gusta…», comparten.

Suárez Vian eligió el blanco y negro como técnica visual porque «proporciona la carga emocional, sobria y dramática». No rechaza el color para retratar la discapacidad; si acaso sería perfecto para «un proyecto documental que relate el día a día de una sola persona afectada». Asegura que, en 'Emociones cercanas', el visitante va a encontrar unas fotos muy bonitas, y con un mensaje que cala: «Cualquier persona con discapacidad o sin ella se va a sentir reflejado porque no valoramos nuestro cuerpo como debemos. Esa es nuestra limitación». Este fotógrafo palentino colabora de forma altruista con COCEMFE Castilla y León y cede sus derechos de autor para colaborar con la organización.