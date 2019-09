Igea será juzgado por una falta de amenazas a un militante de Ciudadanos Francisco Igea, en una comparecencia ante los medios / A. Quintero La vista contra el vicepresidente de la Junta se celebrará el 14 de octubre y ha sido interpuesta por Borja Collantes, del equipo de Silvia Clemente SUSANA ESCRIBANO Lunes, 2 septiembre 2019, 18:45

El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción exterior se enfrentará el próximo 14 de octubre a un juicio de faltas tras la denuncia de amenazas presentada por un militante de Ciudadanos tras un incidente que tuvo lugar durante el proceso de primarias de la formación naranja en Castilla y León. En aquella ocasión, Igea se medía a la expresidenta de las Cortes y antigua militante del Partido Popular, Silvia Clemente y tras detectarse un pucherazo en la votación, los militantes encumbraron finalmente a Francisco Igea como candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León. Según ha podido saber Europa Press, la demanda contra Igea ha sido presentada por Borja Collantes, quien formó parte del equipo de Clemente en las primarias.

La denuncia, según el también portavoz de la Junta que ha convocado de urgencia hoy a los medios para hacer pública la citación, fue presentada por un «militante del equipo de comunicación de la otra candidata», según Igea, aunque no ha querido revelar su nombre, y fue interpuesta en el juzgado después de haberse resuelto el proceso de primarias y conocerse que sería él quien encabezaría la lista de la formación liberal al Gobierno regional.

«No me arrepiento de nada de lo que he hecho», ha dicho a los periodistas aunque no ha entrado en detalles sobre lo que ocurrió. Únicamente ha confirmado que tras el incidente advirtió de que no toleraría «que se hicieran trampas en el proceso» y ha reconocido que no es «perfecto»

Según el viceportavoz, la denuncia «afecta a mi vida privada, no tiene que ver con la vida pública o profesional» y ha declarado que «confía en la justicia».

Posible sanción por infracción grave

Según los estatutos de Ciudadanos, Igea podría ser sancionado por infracción grave. El artículo 12.3 de los estatutos de la formación, consultado por Efe, recoge que se consideran infracciones graves la agresión física, el insulto, la amenaza, coacción o la vejación a cualquier afiliado o trabajador del partido, que no sean constitutivas de falta muy grave.

Estas infracciones podrán llevar aparejadas las siguientes sanciones, según el punto cuarto de este mismo artículo: suspensión de la condición de afiliado por un periodo comprendido entre seis meses y dos años. Pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando durante el plazo establecido en el apartado anterior. Inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de este durante el plazo establecido en los apartados anteriores.