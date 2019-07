El PSOE pide la comparecencia de Maroto y de los senadores socialistas para que informen sobre su «plan de actuación» Patricia Gómez, secretaria general del grupo socialista en las Cortes / A. P. El grupo parlamentario solicita también que la consejera de Sanidad explique la atención primera en el medio rural ARTURO POSADA Valladolid Viernes, 26 julio 2019, 14:06

El grupo parlamentario socialista quiere que los tres senadores por designación autonómica expliquen en la comisión del Estatuto «su plan de actuación a la largo de la legislatura en los asuntos que conciernen a Castilla y León», según el escrito presentado ante la Mesa de las Cortes este viernes. Esto incluye al popular Javier Maroto, sin ninguna vinculación previa con la comunidad, pero también a los socialistas Teresa López y Fran Díaz. Los tres salieron elegidos con los votos favorables de PP y Ciudadanos. El PSOE se opuso en la votación conjunta al considerar que Maroto no podía representar a la comunidad.

Los socialistas han solicitado también la convocatoria de la Diputación Permanente para abordar otros asuntos, según explicó este viernes Patricia Gómez, secretaria general del grupo socialista en las Cortes. El PSOE reclama la comparecencia de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para que exponga los «criterios y motivos que le han llevado a hacer modificaciones sustanciales en la Atención Primaria en el mundo rural». «El 22 de julio, la consejera de Sanidad esbozó un plan de asistencia sanitaria en el mundo rural y dijo que se iban a reducir la apertura de consultorios. Queremos saber cuántos días y si tenemos que estar enfermos cuando la consejera nos diga. También habló de la asistencia sanitaria a través de Skype. Podemos pensar en una señora de 80 años en cualquier pueblo si le tenemos que explicar cómo funciona la asistencia sanitaria a través de un medio telemático como Skype, que no están acostumbrados a utilizar», subrayó Gómez. El PSOE quiere saber también cómo será la planificación del nuevo hospital previsto en Aranda de Duero y obtener explicaciones sobre «los casi 9.000 pacientes que no constaban en las listas de espera», tal y como reflejó el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Igualmente, el PSOE busca que se trate el asunto de la apertura de los comedores escolares en un pleno extraordinario. «Queremos que se ponga en marcha durante los periodos no lectivos de un programa de atención integral a los menores que permita la apertura de los comedores escolares durante todo el año. Contamos con el programa Beca del gobierno central, aprobado en 2018, y del que nos corresponden 1,06 millones en Castilla y León del total de 15 millones. Queremos que se convoque un pleno porque no podemos esperar ni un minuto más. Si no abren los comedores escolares, queremos que nos expliquen qué harán con esa dotación económica que nos corresponde».

El PSOE solicita igualmente la convocatoria de la DIputación Permanente para tratar la proposición no de ley que presentó su grupo, relativa a mitigar los efectos de la sequía en el sector agrario durante los últimos años.