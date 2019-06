El PSOE se pregunta «a qué espera Igea» para romper las negociaciones de Cs con el PP Ana Sánchez, durante una rueda de prensa / M. Chacón-ICAL «Todas sus líneas rojas han saltado por los aires. Su palabra vale bien poquito, pero quizá le quede un ápice de dignidad», dice Ana Sánchez ARTURO POSADA Valladolid Jueves, 27 junio 2019, 13:43

El PSOE de Castilla y León mantiene su ofensiva contra la negociación que llevan a cabo PP y Ciudadanos para cogobernar la Junta. Ana Sánchez, secretaria de organización regional de los socialistas, se ha preguntado este jueves «a qué espera el señor Igea» para romper las negociaciones» con los populares. «Todas sus líneas rojas han saltado por los aires. Hemos visto lo que sucedía en la Diputación de Burgos, donde ni tan siquiera respetan los acuerdos de quién debe hacerse cargo de la misma, donde sus medidas de regeneración pasaron a mejor vida y el señor Rico ya no está vetado», ha señalado Sánchez, en referencia a la cesión por parte de Ciudadanos de esta institución para que siga gobernando el PP y una vez que la limitación de dos mandatos solo se aplica a partir de 2015, en virtud del acuerdo programático firmado entre los dos partidos.

«A este paso veremos al señor Suárez Quiñones de consejero sin ningún género de dudas», ha añadido la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León. «Todas las líneas del señor Igea pasaron a mejor vida. La pregunta es muy clara: ¿a qué espera para romper las negociaciones con el Partido Popular. Sabemos que su palabra vale bien poquito, pero quizá le quede un ápice de dignidad».

Ana Sánchez también ha cargado contra Luis Fuentes, el presidente de las Cortes, que ha justificado este jueves los cambios de última hora producidos en las Diputaciones de Burgos y Soria como consecuencia de las decisiones adoptadas por la «comisión de pactos» y en virtud de las líneas marcadas desde Madrid por Ciudadanos.

«Me pregunto si a Luis Fuentes no le da vergüenza hacer semejante afirmación. Yo soy procuradora por Zamora y me debo a los zamoranos, que han depositado su confianza en mí. No soy sospechosa de defender las siglas que represento con ahínco, pero me debo a la confianza de los zamoranos. ¿Qué clase de falta de respeto es justificar decisiones injustificables como lo que sucedido en Soria diciendo 'es que me obligan de Madrid'? Para ellos es más importante hacer genuflexiones a sus líderes nacionales que pensar en Castilla y León. Estamos asistiendo a un espectáculo deleznable de pérdida de autonomía y de competencias en la toma de decisiones. Si les da vergüenza justificar sus pactos porque son injustificables, que lo digan, pero que no le echen la culpa a Madrid. Los castellanos y leoneses tienen muy claro que el único partido que defiende la tierra y los intereses de nuestra tierra es el Partido Socialista de Castilla y León».