Regresa la manta zamorana, protagonista en la apertura de la Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León' La firma burgalesa Azul Izal encandila al público con su colección infantil inspirada en la vida en el campo, mientras la leonesa María Lafuente apuesta por la innovación sostenible con 'Ullasa'

La firma zamorana Marae fue la encargada de abrir este miércoles la primera jornada de la tercera edición de la Pasarela 'Uniendo Moda Castilla y León', y lo hizo con una sorpresa: su propia manta zamorana. Tal y como explica Raúl Escudero, la industria de la tierra encargada de elaborar esta característica prenda, «se perdió», y para su colección otoño-invierno 2025 quisieron recuperarla, adaptándola con sus tejidos.

La manta zamorana, que se hizo desear, apareció al final del desfile de Marae, y entusiasmó al público. «Hace muchos años que la manta zamorana no se hace en Zamora. Toda la industria que había hace años, se perdió», explican desde la firma. La familia Escudero decidió ponerse manos a la obra y recuperar esta prensa para su colección de la temporada otoño-invierno. «Lo que hemos hecho es adaptarla. Hemos cogido nuestro saber hacer, nuestro tejido de lana merina en tejido de punto y lo hemos extrapolado para nuestra propia manta zamorana», añade Escudero.

Tras presentarla al público, se empezará a comercializar y atender a la demanda de aquellos que acudían a Marae preguntando precisamente por esta prenda tan característica de su tierra.

La firma familiar, que este año se encuentra celebrando su 46 aniversario, abrió por todo lo alto el desfile con sus prendas de abrigo para niños y mujer, en los que predominaban colores llamativos como el rojo o el verde, aunque también otros tonos más clásicos como el blanco o el negro. Su colección infantil es su línea más exitosa internacionalmente, con presencia en Japón, China, Estados Unidos e Italia

Además, tal y como avanzó Escudero, están abriendo nuevas líneas y proyectos. Por un lado, están explorando el regreso a sus orígenes con la moda masculina, ampliando la línea de chaquetas austriacas. También otro de sus objetivos es lograr la venta directa online, porque hasta ahora vendían a través de tiendas, distribuidores y agentes. En este sentido, los hermanos Escudero explicaron que en dos semanas esperan poder tener la web habilitada para que todo el mundo pueda comprarles y encargar prendas a la firma.

También están trabajando en la imagen de Marae y tienen intención de incorporar también los accesorios y la ropa para mascotas, así como la opción de personalizar las prendas.

La vida en el campo

La firma burgalesa Azul Izal tomó el relevo y presentó también esta tarde su colección infantil para primavera-verano de 2026. Inspirada en la vida en el campo, 'Cosecha del 26' encandiló al público. Los pequeños modelos no dudaron en presentar los diseños más novedosos de la firma, con prendas que combinaban la comodidad con las últimas tendencias.

La colección está elaborada con materiales naturales como el lino y el algodón orgánico cien por cien y producción de cercanía. En esta temporada, predominaron los colores de la naturaleza, como el amarillo del sol, el azul del cielo y los marrones de la tierra, y los estampados florales.

La diseñadora y creativa de la marca, Mónica Álvarez explicó poco después de finalizar su desfile que a la hora de idear esta colección se inspiró en la «nostalgia de los pueblos», y en especial del suyo propio. «He pensado que, si yo viviera en mi pueblo, qué ropa usaría para los diferentes eventos que hay a lo largo del año: ceremonias como bodas, comuniones, pero también prendas para ir a la piscina», indica.

Así, entre los diseños se han podido ver lazos cruzados, volantes en las mangas, pero también prendas muy sencillas y cómodas. «Busco el romanticismo en las prendas, que sean románticas y cómodas», afirma la diseñadora, que señala que lo principal para ella es que los pequeños puedan ir cómodos a la vez que bien vestidos.

Florecer tras los incendios

La leonesa María Lafuente fue la siguiente en salir a escena, con una colección titulada 'Ullasa', una palabra que procede del sánscrito y que hace referencia a la «serenidad que aporta la naturaleza». A través de prendas muy delicadas y elegantes, los diseños buscan conectar con lo natural, y lo hace a través de una paleta de colores que combinan el blanco, el beige, el mandarina, el amarillo, el verde, el rosa y el negro.

A ello se suman tejidos como el Tencel certificado PEFC, lino, algodón, tul y encajes, que se enriquecieron con joyería de autor y detalles de ganchillo artesanal, que crearon piezas únicas. Tal y como explicó la responsable de la marca, a través de la moda quieren demostrar que su tierra, tan dañada este verano por los incendios, es capaz de «florecer» y superar lo vivido.

La propuesta apuesta también por la innovación sostenible, seña de identidad de la diseñadora, que se encuentra en el BioPeel creado con naranjas amargas de Sevilla, la lana merino impermeable de Añino o la tecnología limpia de Jeanologia.