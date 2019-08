Sale ilesa tras arrollar a nueve jabalíes en la provincia de Palencia Los nueve jabalíes, en la cuneta tras el siniestro. / El Norte La piara se encontraba en la calzada de la carretera vieja de Villamuriel a la salida de una curva y la conductora pudo ver a los animales cuando ya los tenía encima MARCO ALONSO Palencia Viernes, 16 agosto 2019, 21:44

Una mujer logró salir ilesa el jueves de un accidente en el que arrolló a una piara completa de jabalíes. Hasta nueve animales acabaron muertos en la cuneta después del impacto, que se produjo a las 23:53 horas en la carretera vieja de Villamuriel.

Al parecer, los hechos sucedieron porque los animales se encontraban en medio de la calzada a la salida de una curva y la mujer, que conducía un turismo, no se percató de su presencia hasta que los tenía encima. Una llamada al servicio de emergencias 112 alertó del suceso a los Bomberos de Palencia y de la Diputación, ya que en un principio la mujer no podía salir del vehículo por la puerta, pero finalmente lo logró y no fue necesario que los bomberos la excarcelasen.

Los jabalíes, en la cuneta de la carretera vieja de Villamuriel. / El Norte

Los accidentes con fauna salvaje como causante se han incrementado en los últimos años en todo el territorio nacional y el último suceso de estas características con un terrible desenlace se vivió el pasado 7 de junio en la M-50, a la altura de la localidad madrileña de Las Rozas. Un joven de 20 años no tuvo la misma suerte que la conductora que sufrió el accidente en Villamuriel y perdió la vida en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados varios vehículos por la presencia de un jabalí en la vía.