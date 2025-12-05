Vox asegura que formar parte del Gobierno en Castilla y León es «una realidad» El portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez, durante su visita a Burgos ha mantenido reuniones de trabajo con asociaciones empresariales del sector en Aranda de Duero y Burgos

BURGOSconecta Burgos Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El portavoz nacional de Industria de Vox, Alberto Rodríguez, subrayó este viernes, 5 de dicimbre, en Burgos que «no solo se plantean» que esta formación política pueda formar parte de un hipotético equipo de Gobierno en Castilla y León tras las elecciones autonómicas para que sus medidas se puedan llevar a cabo, sino que es «una realidad» que «además está poniendo muy nervioso al bipartidismo del PP y el PSOE».

«Se están ya adelantando a dar posicionamientos sin que hayan permitido que hablen los españoles, en este caso, también, los castellanos y leoneses, que, efectivamente, dentro de poco tendrán que hablar», apostilló a preguntas de los periodistas tras mantener reuniones de trabajo con asociaciones empresariales del sector en Aranda de Duero y Burgos. Estuvo acompañado por el presidente de Vox en Burgos y viceportavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Sicilia.

«En Extremadura se va a hablar antes, y habrá que esperar a cuál va a ser el resultado, es decir, qué van a elegir los extremeños, qué van a elegir los castellanos y leoneses: si van a querer que las cosas permanezcan como están o van a pedir un cambio, una opción alternativa de crecimiento, de capacidades de industriales, que nos permitan competir con otras políticas», declaró.

Asimismo, manifestó que «esto ya no solo es algo en clave regional o nacional, sino también en clave europea» y agregó que «vemos cómo la Comisión Europea también se está tambaleando con el informe Dragui, el informe Letta, sobre la falta de competitividad de la industria europea, y esto está cambiándolo todo». «Los españoles tendrán que decidir si se quedan con una senda de pérdida de competitividad o quieren competir en primera división y volver a una senda de crecimiento en todo su territorio», advirtió.

Rodríguez señaló que Vox no comparte el planteamiento del informe Dragui, en el que «sí que acusa al pacto verde del bipartidismo del PP y el PSOE como responsable de la pérdida de competitividad» y, añadió «sin embargo, lo que hace es un planteamiento de flexibilización de plazo o de aumento de ayuda».

En este sentido, apuntó que «lo disruptivo por parte de Vox es que las mismas políticas que nos han traído a una pérdida de competitividad y los promotores de esas políticas, como es el PP y el PSOE, no puede ser el cambio». «Esto ya lo dijo muy claramente Einstein: si las condiciones del experimento siguen siendo las mismas, los resultados seguirán siendo los mismos», agregó.

En este sentido, indicó que Vox apuesta por «un cambio de paradigma» en el que «se reviertan todas estas políticas que nos han traído a la ruina». «Recientemente, en el Parlamento Europeo hemos conseguido que el informe de nuestro parlamentario europeo fuese aceptado, también por el Partido Popular Europeo, responsabilizando al pacto verde de la pérdida de competitividad de la Unión Europea», recordó.

Por lo tanto, aseveró que seguirán defendiendo que «la industria de la automoción pueda seguir desarrollándose en lo que éramos líderes, que era los motores de combustión». «Hemos intentado tumbar y parar la prohibición de fabricación de motores de combustión, no nos han apoyado, y en este, como en muchos otros aspectos, queremos tener una industria competitiva», dijo.

«Hablamos de fiscalidad, hablamos de desarrollo de infraestructura, que es uno de los grandes problemas de Castilla y León, en este caso, no solo la infraestructura ferroviaria, también la viaria, y la infraestructura energética es clave», manifestó, al tiempo que añadió que «una política energética que nos permita acceder a una energía barata y competitiva es otro de los cambios de paradigma» que proponen desde Vox.

Tejido industrial y empresarial en Burgos

Finalmente, el portavoz nacional de Industria de Vox destacó que su visita hoy persigue «significarnos» para apoyar al tejido industrial y empresarial en Burgos ya que «vemos cómo una serie de infraestructuras necesarias son las que están lastrando el desarrollo y todo el potencial de esta región».

«Y no es algo nuevo, son tanto gobiernos del PSOE actualmente como del PP los que no han querido ejecutar ese tren directo, esa conexión ferroviaria tan necesaria para un eje vertebrador que permita el movimiento de las mercancías que aquí se producen y en unos costes competitivos», lamentó.

También, añadió, «está suponiendo una política medioambiental energética por parte del bipartidismo del PP y el PSOE en la Unión Europea, un gran problema para el acceso a una energía barata, y ya no solo barata, sino el propio acceso para energía». «La falta de desarrollo de la red eléctrica está también impidiendo que muchos proyectos industriales, actualmente instalados, pero también otros nuevos que puedan ampliar y crecer e invertir en Burgos y en toda la región, no puedan desarrollar y crear empleo como sí lo podrían hacer si si se les acompañase con las inversiones necesarias», manifestó.