Descubren un pequeño Stonehenge en la provincia de Toledo El conjunto megalítico, de unos 3.000 años de antigüedad, tiene una estructura semicircular de 40 metros de diámetro

J.M.L. Toledo Viernes, 15 de agosto 2025, 10:59 Comenta Compartir

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en Los Yébenes (Toledo) un conjunto megalítico inédito en el centro peninsular de unos 3.000 años de antigüedad. Este «Stonehenge toledano» consta de una estructura semicircular de unos 40 metros de diámetro formada por dos anillos de alineaciones de piedras y en cuyo centro se localiza el túmulo principal. El conjunto, que estaría relacionado con prácticas rituales y funerarias desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, se ha descubierto en el yacimiento de La Chorrera situado en este pequeño pueblo toledano de 6.000 habitantes.

El hallazgo es fruto del proyecto «Entre dos tierras», dirigido Arturo Ruiz Taboada, arqueólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Los Yébenes y la Diputación Provincial de Toledo. El equipo de este proyecto ha estado cuatro años trabajando en el cercano yacimiento de Montón de Trigo, también en Los Yébenes, y a finales del pasado mes de julio comenzó a excavar en La Chorrera.

A los arqueólogos que trabajan en este proyecto les ha llamado la atención que el espacio central del conjunto megalítico está rodeado de piedras cuidadosamente dispuestas con orientación este-oeste, lo que sugiere una función ritual y funeraria. Según Ruiz Taboada, «es el primer conjunto de estas características hallado en la zona, lo que lo sitúa como un enclave de extraordinaria relevancia en el panorama arqueológico peninsular».

Hasta la fecha los arqueólogos no han encontrado en su entorno restos de hábitat, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un espacio ritual utilizado durante tres milenios, desde el Neolítico y Calcolítico hasta la segunda Edad del Hierro. «Esto lo convierte en un yacimiento prehistórico inédito en el centro peninsular», añade Ruiz Taboada, para quien este conjunto monumental está relacionado con cuatro abrigos con pintura rupestre esquemática cercanos, «lo que podría permitir fechar con precisión estas manifestaciones de arte prehistórico». Todo ello en un entorno natural con abundancia de manantiales y recursos hídricos, lo que atrajo a sus primeros pobladores.

Temas

Los Yébenes