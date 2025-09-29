El lado mas personal de la familia Delibes y la música, esta semana en la Fundación Círculo Elisa Delibes ofrecerá una charla coloquio el miércoles 1 de octubre en la Sala Círculo Solidario y el sábado 4, concierto especial en la Sala Pedro Torrecilla con la trompista Lucía Moya

Octubre llega con dos actividades complementarias relacionadas con las muestras actualmente abiertas en Fundación Círculo. La primera cita tendrá lugar el miércoles día 1 de octubre a las 20.00 h en el salón de actos Plaza de España con la charla coloquio de Elisa Delibes de Castro que llevará por título: 'Semblanza de Miguel Delibes', a lo largo de la cual la hija del escritor, compartirá una emotiva visión personal de su padre con algunas referencias específicas a la figura de su madre.

Ampliar

La propuesta, con entrada libre hasta completar aforo, está enmarcada en las actividades relacionadas con la muestra 'Ángeles, el equilibrio de Miguel Delibes' situada en la sala de exposiciones Círculo Solidario hasta el próximo 17 de octubre. Una propuesta que llega a Burgos, de la mano de Fundación Círculo y Fundación Miguel Delibes. Una muestra diseñada con motivo de la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Ángeles de Castro, la esposa de Miguel Delibes, que se pudo ver por primera vez el pasado año en la sala de exposiciones de la Oficina Municipal de Turismo de Valladolid, con fondos, que en su mayoría, pertenecen al archivo personal del escritor como parte del legado que custodia la fundación vallisoletana. Tiene como base de fotografías originales, objetos y libros que muestran al visitante la vida más personal del autor.

Eduardo Naranjo

El sábado 4 de octubre, a partir de las 19.30 de la tarde, la música, la danza y la poesía serán las protagonistas. Lucía Moya Bueno ofrecerá un concierto de trompa en la sala Pedro Torrecilla, Plaza de España 3, en el marco de la muestra Eduardo Naranjo. La joven trompista ha buscado la inspiración en las obras del pintor extremeño para la elaboración de un programa que contará con piezas de Bach, Bernhard Krol o Astor Piazzola, entre otros. No estará sola en esta propuesta, ya que interpretará algunas piezas junto a Fernando Moya al bombardino y estará acompañada de la danza junto a Nora Briongos como bailarina. La propuesta, con entrada gratuita hasta completar aforo, intercalará la lectura de poemas relacionados con los cuadros de Eduardo Naranjo. Una actividad que busca un componente didáctico, en el que la artista explicará la conexión de su música con las piezas de la exposición.

Una actividad complementaria a la exposición de Eduardo Naranjo que se encuentra en la sala Torrecilla hasta el 16 de noviembre. 44 obras de uno de los grandes pintores contemporáneos, Premio Nacional de Pintura y con obra en museos de nacionales e internacionales como el Reina Sofía. La propuesta que llega a Burgos por primera vez de la mano de Fundación Círculo permite conocer el recorrido de su obra con obras del surrealismo, realismo onírico e hiperrealismo. Resalta la colección de grabados ya que está considerado como uno de los mejores de España.