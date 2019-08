Batman, Wonder Woman, Batwoman... la visión sofisticada de los superhéroes de Chris Conroy Chris Conroy (en el círculo) y la portada de uno de sus trabajos. «Tenemos una audiencia joven y eso significa que puedes tener el honor de contar una historia a alguien por primera vez» JAVIER BRAGADO Madrid Sábado, 31 agosto 2019, 22:49

Chris Conroy puede leer cientos de páginas de cómics cada semana. Lo hace por diversión, pero también por trabajo porque durante varios años ha sido quién ha decidido en buena parte el rumbo que tomarían Batman, Wonder Woman, Batwoman y gran parte de los personajes del universo DC. Como editor ha visto crecer a algunos de sus personajes preferidos, ha disfrutado del ascenso de la popularidad gracias a las películas y antes de encargarse de la línea 'Black Label' quiso dejar su impronta en unos tebeos de los que le encanta hablar como lector y como su particular demiurgo.

Portada de uno de los trabajos de Conroy como editor.

«Es un desafío encontrar nuevas historias porque sabes que hay tantas desde que empezaron los primeros cómics... Tratamos de recordar los anteriores, pero sabes que tenemos una audiencia tan joven... y eso significa que puedes tener el honor de contar una historia que quizás para alguien sea ella la primera vez, así que siempre lo tenemos en cuenta», recuerda Conroy sentado antes de una intervención en la Heroes Comic Con de Madrid. Una solución para personajes tradicionalmente serios como los de DC (Batman y Superman a la cabeza) podría ser buscar tramas con temas tan adultos como el sexo, aunque el editor lo rechaza por completo. «No es necesario. Creo que en todos los personajes de superhéroes hay algo verdadero e interesante dentro de todos ellos, incluso si de lo que estábamos hablando era de niños. Siempre hay una manera de cogerlo, construirlo y extrapolarlo para una vida que tiene muchas más preocupaciones y mucho más drama. Creo que cada historia de superhéroes, incluso si no siempre se ha contado de una manera sofisticada, puede encontrar una manera sofisticada de contar algo», defiende.

Conroy empezó trabajando en la sección de devolución de ejemplares y ha supervisado colecciones de Batman, Wonder Woman, Harley Quinn o Batwoman. Es uno de los más indicados para desentrañar los secretos de cada uno de los personajes. ¿Por qué el hombre murciélago es tan popular? Sus seguidores son legiones, con LeBron James, estrella de la NBA, a la cabeza. «Es un personaje oscuro que tiene tanto color e imaginación en su mundo que siempre hay que ir a ver que pasa allí. Y creo que a todos nos gustaría imaginarnos como personas que se comportan como él. Si sufrimos algo trágico, tenemos algo de conexión. Y es la persona más genial del mundo, así que todos respondemos a eso», explica con muy buen humor por su querido personaje. También señala la importancia de los malvados de Gotham. «El banquillo de personajes es muy muy profundo. No te aburres escribiendo estos cómics. Porque siempre hay otro personaje para ver qué hacen con Batman. Tenemos que lidiar con que Batman definitivamente fue creado conscientemente para retratar algún aspecto de su psique. Entonces, sea cual sea la historia que quieras contar de Batman, siempre hay un villano», observa con su peculiar visión.

En las viñetas se han sucedido cuatro personajes para el papel de Robin pero Conroy afirma que nadie sustituirá a Bruce Wayne bajo la máscara del murciélago. Así que hay que ahondar en la relación del detective oscuro con el otro tótem de la compañía: Superman. Al fin y al cabo, la relación con el hombre de acero siempre ha sido complicada. Siguiendo la estela de otros autores, Frank Miller explotó la amistad entre dos caracteres tan diferentes que a veces es complicado entender que congenien. «He disfrutado de muchísimas historias que están escritas como verdaderos amigos que realmente se entienden y luego están mis últimas historias, donde hay esas pequeñas diferencias y aparte, son el lado opuesto. Personalmente, voy hacia algo similar. Son amigos: respetan las diferencias de los demás y tienen una dinámica completamente loca entre los dos, pero creo que es interesante. A mí me gusta cuando simplemente se llevan bien y luego surge algo con nuestros amigos», reflexiona el editor de DC.

Ellas

Con quien parece haber disfrutado más Chris Conroy antes de dar el paso a editor de 'Black Label' (un apartado más alternativo de DC con personajes más diferentes como el universo de 'Sandman') es con las superheroínas y su futuro. «Estoy emocionado con la serie de 'Batwoman' de televisión. Nos encantó desde el momento en que la presentaron. Porque no creo que mucha gente en el mundo sepa que nos ha entusiasmado tanto la cosmovisión particular que tenía. Algunas personas van a reaccionar diciendo 'Oh, es Batman y es una mujer'. Pero Batwoman es mucho más. Es una superheroína por diferentes razones y de diferentes maneras. Es una soldado, tiene un trauma en la vida pero es diferente a Batman. Estoy muy orgulloso de lo que escribimos en 'Detective Comics'», reivindica.

Lejos de mirar con recelo a la relación actual entre pantallas y páginas, Conroy es de los que se muestran ilusionados por lo que Hollywood puede impulsar a sus personajes. «Me encanta la película Wonder Woman. Patty Jenkins y Gal Gadot hicieron un gran trabajo y, sinceramente, es uno de mis personajes favoritos de DC. Quiero decir que trabajo con Batman, me encanta y trabajaré feliz hasta el día en que muera, pero Wonder Woman es la única mujer de este mundo. ¡Supera eso!», reclama el editor de DC. «Es un personaje realmente complicado. Llegar a nuevos aficionados y encajar todas estas contradicciones en su personaje que se cruzan es muy difícil de hacer. Trabajamos muy duro para conseguirlo en los cómics. Estaba tan orgulloso de ver que lo hacían tan bien en dos horas en una película de una manera tan entretenida. Sí, sinceramente les agradezco por hacer que un personaje llegara a una gran audiencia de una manera que realmente no teníamos la oportunidad desde el programa de televisión (de los años 70). Gracias a esto, los cómics se están volviendo más populares ahora», reconoce Conroy.

Anima a conocer mejor en los tebeos a Diana, porque dan pie a su visión compleja y refinada como editor y como lector: «Van a comenzar a darse cuenta de que hay varias capas de cosas interesantes cuando vean su filosofía, el conflicto con el mundo... o con el mundo de la cultura. Puedes hacer con el personaje historias sofisticadas más interesantes que hace algunos años. Les encantará». Para ello Diana no debería volver a Themiscira porque «simplemente es más interesante cuando está por otros lados». ¿Dará el último paso y la amazona será la líder de la Liga de la Justicia por delante de Superman y Batman? Conroy responde con alegría: «Ella merece ser la primera».