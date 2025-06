El MEH mostrará los cráneos fósiles de Atapuerca de tres preneandertales muertos en la preadolescencia

Mariluz Martínez / ICAL Martes, 10 de junio 2025, 19:52 Comenta Compartir

La exposición 'Sueños rotos' mostrará por primera vez tres cráneos fósiles procedentes de la Sima de los Huesos, en la Cueva Mayor de Atapuerca, de tres preneandertales que murieron en la preadolescencia de forma misteriosa. Será en la Sala de Pieza Única del Museo de la Evolución Humana (MEH) a partir de este verano, ya que «estará lista» para los días de la campaña de excavaciones arqueológicas en la Sierra de Atapuerca, según anunció este martes, 10 de junio, el director científico del MEH, Juan Luis Arsuaga.

De esta forma, valoró que la muestra es «única» porque contiene «el primer caso de una patología no traumática de la historia de la humanidad». «La primera enfermedad entendida como un proceso patológico que requiere de cuidados de la comunidad», apostilló Arsuaga para reiterar su importancia dado que es «el primer ejemplo de la historia».

«Tenemos el primer enfermo de la historia», enfatizó, para describir que se trata de una niña (la famosa 'Benjamina') que sufrió un cierre prematuro de la estructura craneal que tuvo un desarrollo anormal asimétrico del cráneo. Una alteración, relató, que le habría causado una presión intracraneal elevada y posibles trastornos neurológicos y de conducta y una deformación que habría afectado a su rostro.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Arsuaga aseveró que vivió durante años lo que sugiere que recibió atención y cuidados por parte del grupo, especialmente, de su madre. Para explicar este excepcional caso, el MEH organiza un ciclo de charlas paralelo a la exposición con la participación de investigadoras del Equipo de Investigación de Atapuerca, como Ana Gracia o Nohemí Sala.

Los otros dos cráneos fósiles es «muy difícil» saber el sexo si bien «parece apuntar más masculinos pero no está claro», dijo. Uno de ellos -al igual que el de 'Benjamina'- presenta patologías ya que sufrió un fuerte traumatismo en la región de la ceja izquierda y argumentó que «la regeneración del hueso indica que sorprendentemente sobrevivió a esta lesión».

Se mostrarán los cráneos originales de estos preadoslescentes «no completos» dado que «aún están en proceso de reconstrucción» y una selección de réplicas de alta resolución de otras especies de la evolución humana, añadió Arsuaga, si bien no descartó que estos tres preadolescentes pudieran haber muerto de forma violenta.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, acompañada del director científico del MEH y del director-gerente del Sistema Atapuerca, Rodrigo Alcalde, presentaron hoy la nueva programación para el cuatrimestre junio-septiembre 2025. Además de la exposición 'Sueños rotos', el Museo albergará otras tres durante este verano: 'Homo antecessor. El descubrimiento de una especie', 'Las manos mágicas. Una maravilla de la evolución' y 'Playevolución'.

XV aniversario del MEH

Además, el MEH celebrará celebra su XV aniversario el miércoles, 23 de julio, con un concierto especial en formato acústico del grupo 'Merino', cuya música ha cautivado a fans de toda España en los últimos años, llenando escenarios tan importantes como el WiZink Center de Madrid. Una celebración que estrena formato de programación para contener y difundir todas sus actividades.

Se trata de una nueva revista cultural y científica que además de contener la programación, nace con el propósito de ser un espacio de reflexión con la participación de destacados escritores, periodistas y científicos que reflexionan en torno a la evolución humana, la ciencia y la cultura en general y sobre las últimas novedades del MEH. En este número participan el escritor Lorenzo Silva, el humorista Juan Luis Cano, el director de cine Manuel Ríos o la periodista Marta Fernández, además de los científicos Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Rosa Huguet.

En la línea de anteriores programaciones con portadas encargadas a grandes ilustradores españoles, en esta ocasión la revista del MEH cuenta con la creatividad de Pep Carrió, que se ha inspirado en las pinturas escaleriformes de la cueva de Altamira y en las pinturas puntiformes de Chauvet. Con estos elementos ha ilustrado el nacimiento del pensamiento simbólico y su representación.

Otra novedad es el logotipo conmemorativo, que se suma al logotipo original para celebrar el XV aniversario del MEH y el XXV de la declaración de Atapuerca como Patrimonio Mundial, efemérides que se conmemoran este verano, tal y como recordó hoy la viceconsejera de Acción Cultural.

Programación

Asimismo, las mejores firmas literarias se darán cita en el MEH durante este cuatrimestre. En total serán nueve presentaciones de libros entre las que destacan las de Lorenzo Silva, Pedro Piqueras, Pilar Adón o César Pérez Gellida, o la que disfrutarán los más pequeños con la presentación del libro 'Martintxo te enseñará a cocinar', de Martín Berasategui, David Jorge y Javirroyo y que enseña a cocinar de una forma divertida. Dentro de este apartado literario, se celebrará la entrega de premios del concurso nacional 'Una historia en evolución' que el MEH ha organizado, junto con la Escuela de Escritores.

En lo que al cine se refiere, el MEH reconocerá el talento burgalés en el cine español con la participación de cuatro reconocidos burgaleses que han triunfado en la escena del cine, como Sara Cano, Simón de Santiago, Beatriz López Nogales y David Pérez Sañudo. Cuatro profesionales premiados (entre ellos en los Goya) en sus diferentes áreas: dirección, producción, guion y BS0. Además, el Museo será sede de los ensayos de la Dance World Cup, la competición internacional de escuelas y academias de baile que se celebrará en julio en Burgos, con miles de participantes de todo el mundo.

Por último, el museo se convertirá en sede del primer 'It's time to think', un movimiento cultural que busca transformar la sociedad a través de la creación de espacios libres. Este movimiento ha organizado más de 150 encuentros en más de 30 ciudades de seis países. El primer invitado será Orestes Barbero, conocido ex concursante de Pasapalabra. En el apartado teatral, Homo curiositatis, el mega títere de tres metros de altura, volverá a hacer las delicias del público, recorriendo los alrededores del MEH.

Por lo que respecta al público infantil y juvenil, tendrán lugar una gran cantidad de talleres infantiles, familiares y para jóvenes durante todo el verano; en total, 161 sesiones de 24 talleres diferentes entre los que destaca el taller Divulgaming, realizado con investigadores del CSIC y que propone una búsqueda científica de un tesoro o los talleres de realidad virtual para jóvenes 'Un viaje inmersivo 360 al mundo subterráneo', 'Recorriendo nuestro patrimonio', 'Escapando de Miguelón' o 'Un paseo especial'. Además, un año más el MEH retransmitirá en directo la campaña de excavación de la Sierra de Atapuerca a través de sus redes sociales para que se pueda disfrutar de las novedades de la nueva campaña de excavación y de los trabajos realizados en ella.

Territorio Sierra de Atapuerca

El MEH propone una programación dedicada al territorio Atapuerca con la colaboración de los ayuntamientos de Atapuerca e Ibeas de Juarros. Serán 24 actividades entre las que destaca la creación de un mural conmemorativo en homenaje a Emiliano Aguirre, con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, en colaboración con la Asociación Cultural Amigos del Hombre de Ibeas y Atapuerca (ACAHIA), asociación pionera en la divulgación de los yacimientos y que cumple 35 años, el Ayuntamiento de Ibeas de Juarros, la Fundación Atapuerca y Diario de Burgos. También en Ibeas de Juarros tendrá lugar el espectáculo infantil 'Sopa-Risa ¡Fiesta de Pijamas!', una obra musical y de teatro infantil que está revolucionando el entretenimiento familiar.

Por lo que respecta a la localidad de Atapuerca, el Centro de Arqueología Experimental acogerá parte de la programación del Ciclo 'Música Callada', una imprescindible cita del verano cultural burgalés, organizada por la Mancomunidad Encuentro de Caminos, con un concierto de Mendinukai Ensemble y que contará, como complemento, con una exhibición de obras de Óscar Martín, en el Carex. Además, se sucederán las actividades relacionadas la 'Batalla de Atapuerca', que tendrá lugar el 24 de agosto, con conciertos de música folk, charlas teatralizadas y actividades para los más pequeños, en colaboración con la asociación Amigos de Atapuerca y el Centro de Iniciativas Turísticas Sierra, de esta localidad.

Junto a estas actividades, se ofertan también visitas especiales a los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca, como las que se realizarán con los vecinos de ambos ayuntamientos. También, como en años anteriores se podrá asistir al popular encuentro con los investigadores o a la carrera 'Corriendo por la Sierra de Atapuerca'.