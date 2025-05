Raphael, sobre su linfoma cerebral: «Quería decir una cosa, pero decía otra al traducirlo en palabras»

C. P. S. Jueves, 1 de mayo 2025, 18:50 Comenta Compartir

Tras cuatro meses fuera de los escenarios por problemas de salud, Raphael ha vuelto a colocarse frente a las cámaras, a quienes a confesado que durante este tiempo ha echado «mucho de menos» hacer conciertos. «A mí me hace falta», ha añadido.

Son las primeras palabras que el artista realiza, en una entrevista a TVE, después de hace una semana anunciar que había logrado recuperarse del accidente cerebrovascular, que le obligó a parar temporalmente su carrera profesional, y que a partir del 15 de junio retomaría su agenda.

Raphael ha asegurado también que no se plantea, por el momento, dejar la música. «Yo no me voy a ir nunca, me iré el día que me tenga que ir por narices», ha dicho, al tiempo que argumenta que cantar es su «forma de vida, mi familia y mi carrera es una cosa que va junto todo».

Sobre el momento en el que los médicos le detectaron el problema de salud, el cantante ha asegurado que se ha entregado a la causa «en cuerpo y alma», aunque sí ha reconocido sentir «un miedo muy medido», incluso «terror» por el que considera que ha sido el mayor «golpetazo» hasta ahora. No obstante, ha explicado que «si hay que hacerlo, se hace».

Durante la entrevista, también ha recordado el momento en el que sufrió el accidente cerebrovascular, coincidiendo con la grabación de un programa especial de 'La revuelta'. «Cuando me estaba dando no pensaba que fuera algo tan grave. Quería decir una cosa, pero decía otra, al momento de traducirlo en palabras. No era dueño de la situación, es una sensación fatal», ha explicado.

