J. Moreno Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

Al 'Grand Prix' llegó el año pasado como madrina y se convirtió en una de las presentadoras del mítico concurso veraniego. La actriz y cómica Lalachus (Fuenlabrada, 35 años) se pone al frente de este programa de La 1 junto a Ramón García y Ángela Fernández, que en la entrega de este lunes (21:45 horas) enfrenta a los pueblos de San Sebastián de la Gomera (Tenerife) y Herencia (Ciudad Real) para disputar el pase a la gran final.

–¿Se imaginaba cuando empezó a hacer vídeos en redes sociales acabar como presentadora del 'Grand Prix'?

–Nunca. Ni estar en 'La revuelta' y que funcionase son cosas que no me esperaba. Presentar el 'Grand Prix' era mi sueño desde pequeña, pero no me lo planteaba. Mi abuela dice que en una vida hay muchas vidas. Recuerdo mi época de recepcionista, como hace cuatro años estaba haciendo fotocopias, y ahora aquí. La gente que trabajaba conmigo me pregunta cómo lo he hecho.

–Ramón dice que te eligió personalmente para presentarlo.

–Es una fantasía e increíble. No hay programa que me ponga más en perspectiva que el 'Grand Prix'. Es la televisión que recuerdo de cuando era pequeña. Que siga estando aquí y que me llamen es un sueño.

–¿Cuál era su juego favorito?

–Me hacía mucha gracia cuando se tenían que poner los de los pueblos a pegar patadas para arriba y estaban enjabonados. La de los aguadores. Y también me encantaban las Manos Musicales, pero yo soy muy torpe. Me caigo cuando estoy quieta.

–¿De Ramón García qué ha aprendido?

–Que lo controla todo para bien. Es una persona súper generosa y te quita mucha presión. Ves a mucha gente de la televisión, y luego no sabes cómo va a ser cuando la conoces en persona.

–Recibió críticas incluso antes de empezar a emitirse el programa. Muchos insultos en redes por su físico.

–He aprendido bastante a meterme en una balsa de aceite. Al principio me sorprendió porque siempre he sido un perfil bastante blanco en redes sociales, pero me estoy dando cuenta de que no es una cuestión de que me insulten por ser gorda, sino que me insultan a mí y a todo el que tenga un poco de foco. No me afecta, pero te sorprende que te insulten.

–¿Su familia sufre con los insultos y las críticas despiadadas?

–Claro. Lo que peor llevo no es lo que me digan a mí, porque paso y bloqueo, pero no puedo controlar lo que hacen mis padres. Que estén diciendo barbaridades a su hija es duro. Lo he pasado peor por esa situación que por lo que me pudieran decir a mí.

–¿Por qué cree que pasa esto?

–Hay gente que dice que me han puesto por la cuota de la gorda. Es ridículo y siento que vamos para atrás. Creo que debería empezar a haber un control o un límite. Es un poco agotador, sobre todo porque ya no es que lo leas tú y pases, es que lo lee una chica más joven, que está en un momento que no está bien con su cuerpo, y pueden hundirla. Al final creo que es importante que se vean todos los cuerpos haciendo cosas. No es una cuestión de que vaya yo de abanderada de la gordofobia, es que simplemente soy una gorda haciendo televisión como lo está haciendo otra persona. Yo no abandero nada, solo hago cosas, como el resto de la gente. No le digo a la gente que coma muchísimo para estar como yo, solo estoy haciendo mi trabajo. Es necesario que se vean todos los cuerpos.

–¿Se animaría a presentar las campanadas con Ramón? Broncano ha dicho que no repetiría.

–Estaría bonito de ver. Siempre digo que ya no más, pero luego me entra el gusanillo, pero no lo sé. No voy a decir ni sí ni no.

–¿Qué le ha gustado más, presentar las campanadas con David o copresentar el 'Grand Prix'?

–Están a la par. Lo de las campanadas es muy fuerte. Cuando estaba con David pensaba que cómo habíamos llegado hasta ahí. Con 'Grand Prix' estuve de madrina y había podido sentir esa energía. No venía de nuevas.

–¿Cómo llevó la polémica de la estampita?

–Fue una situación difícil. Las campanadas fueron un momento de mucha tensión, hubo mucha conversación previa, mucha historia. Fue jodido, sobre todo porque me preguntaba el porqué. Nunca hubo una intención de hablar más allá que de la televisión, porque estamos hechos de televisión, y hablar del 'Grand Prix'.

–En aquel momento que dice que lo pasó mal, ¿qué le decía Broncano?

–Estuvo pendiente y me tranquilizó mucho. David tiene un temple de como que está todo 'ok'. Me ayudó porque había momentos en los que no sabía qué hacer. Si pronunciarme o no. Me aconsejaron y estoy bastante agradecida porque se preocupaban