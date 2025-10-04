J. Moreno Sábado, 4 de octubre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Entre risas defiende el porcentaje que le llevó a la expulsión en 'Gran hermano', uno de los más altos en la historia del 'reality': el 95% de los espectadores decidió que tenía que abandonar la casa allá por el 2009. Ahora, dieciséis años después, Nagore Robles (Basauri, Vizcaya, 42 años) se pone al frente de 'Uno de GH20', un programa previo al estreno del programa en Telecinco, que se emite en la plataforma Mediaset Infinity (lunes y miércoles a las 21.00 horas), donde un grupo de candidatos inscritos en el 'casting' convivirán y realizarán dinámicas para convertirse en el primer concursante oficial del formato de telerrealidad por excelencia.

–En su 'casting' destacó por su buen rollo. ¿Qué le pasó dentro de la casa?

–Una piensa que realmente en su casa y con sus amigos tiene buen rollo, porque yo luego soy una tía muy graciosa, pero no tienes unas cámaras en casa cuando discutes, te enamoras, estás de mala leche o tienes hambre. 'Gran hermano' es una radiografía muy honesta de nosotros, pero en unas circunstancias muy concretas. Yo pensaba que iba de superbuen rollo y evidentemente no fue así. Lo que sí tenía claro es que no sabía convivir con nadie y hoy por hoy sigo igual. Ahora vivo con mi perro, que me hace mucha compañía.

–¿Cómo le cambió la vida con 'GH'?

–Para mí fue la aventura de mi vida y la mejor oportunidad. Nací ahí televisivamente y todas las oportunidades que he tenido después fueron a raíz de 'GH', donde tú te dejas llevar por la magia del programa, por 'El súper' y por todo el equipo. Si vas a contracorriente no creo que disfrutes tanto. Pero será una experiencia igual de la que puedas aprender un montón de tus errores, que también es algo que me pasó a mí. Tampoco olvidemos que hay 300.000 euros en juego.

–¿Qué habría sido de su vida si no hubiera entrado en la casa?

–Sería una vida totalmente distinta, no me cabe duda. Seguramente no me dedicaría a esto. ¿Tendría también una vida muy interesante? Sí, porque soy una tía muy interesante, muy atrevida y muy impulsiva. Pero nada que ver con la tele. Yo llegué aquí como sin querer. A veces te vas enfrentando a oportunidades en la vida que no puedes dejar escapar.

–¿Mantiene relación con compañeros de su edición?

–El otro día hablaba de que las personas cambiamos mucho. Y mantener a veces esos vínculos cuando tú también te has convertido en otra es difícil. Mantengo muchos buenos recuerdos de toda esa época, pero no tengo contacto con nadie. A veces vas viendo… me escribió Arturo Requejo y, bueno, deseo lo mejor para todo el mundo.

–¿No ha habido reencuentro de viejos amigos?

–No, no ha habido. Sí que me gustaría hablar con todos. Me encantaría, por ejemplo, saber qué es de la vida de Indhira o, de repente, saber de Ángel, que fue ganador. Creo que cada uno busca su lugar en el mundo. No tiene por qué ser frente a unas cámaras. Ojalá que todo el mundo esté superbien. Que no les falte trabajo y tengan mucha salud. Pero no tengo ni idea, la verdad. Si tuviera que tener trato con todos en los 16 años que llevo trabajando en tele, pues no tengo tanto espacio.

–Estaba en TVE y, de repente, vuelve a Mediaset. ¿Cómo ha sido el cambio?

–Para mí no fue un cambio. Yo conozco a las productoras, a los equipos. Soy autónoma. Cuando te ofrecen algo, pues allá voy si me interesa. Soy una mujer que se apunta a proyectos interesantes, en los que crea totalmente y que me motive. Recibí otra llamada por parte de la cadena para otro proyecto y ese no lo tenía tan claro. Y luego hice un casting para otro, no me cogieron y cuando me reuní para este, contesté al momento que sí. En este formato no tenía ninguna duda. De hecho, he frenado un poco mi pódcast porque me implicó muchísimo. Ahora mismo me apetece mucho disfrutar de 'Uno de GH20'. Aprender y no agobiarme en absoluto. Este programa va a ser una oportunidad para disfrutar de los candidatos que están pasando por el casting y de poder participar en esa selección.