Villayerno Morquillas muestra la genialidad pictórica de Marisa Díez La localidad acoge una exposición in memoriam de la pintora burgalesa afincada en Luxemburgo, con lazos en Villayerno

La sala de usos múltiple de la localidad burgalesa de Villayerno Morquillas acoge, entre el 18 y el 31 de agosto, una exposición de la pintora Marisa Díez García, oriunda de la ciudad de Burgos y radicada en Luxemburgo, donde falleció el pasado enero de 2024. La artista estaba vinculada a la localidad de Villayerno Morquillas al ser su segunda residencia durante años.

Marisa Díez García estudió dibujo, pintura y modelado durante siete años en la Escuela de Artes de Burgos obteniendo el certificado de fin de estudios con la mención de gran distinción.

Después continúa con sus estudios artísticos en Madrid y en Toulouse (Francia) en 'La École des Beaux Arts', donde obtuvo tres premios extraordinarios en dibujo, pintura y modelado. Fue profesora de dibujo en la escuela 'Nelva' de Murcia.

Ha expuesto en 28 ocasiones en Burgos, Zaragoza, Huesca, Toulouse , Luxemburgo y en una exposición itinerante a través de Aragón que comenzó en el Palacio de Congresos de Jaca, pasando por Barbastro, Monzón, Sabiñánigo y terminando en Huesca, donde recibe la medalla de «recompensa al mérito artístico».

Sus obras han sido objeto de críticas artísticas aparecidas en diversos periódicos: «La Depeche de Midi», »Diario de Burgos», «Heraldo de Aragón», «La Verdad», «Alto Aragón», «Luxembourg Nort», «Tageblat», «Le Républicain Lorraine», «La Voix de Luxembourg»,...

Su obra es mencionada en el libro «Dibujo y Pintura» editado por la Asociación de la Prensa. Finalmente, sus obras se encuentran en colecciones del BBVA, de Ibercaja, el Museo de Arte Contemporáneo de Malabo (Guinea Ecuatorial), Museo de Arte Contemporáneo de Huesca y diferentes colecciones privadas en España, Francia, Holanda y Luxemburgo.

La exposición, que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Villayerno Morquillas, se podrá visitar hasta el próximo 31 de agosto, de 19 a 21 horas.

