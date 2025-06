Burgos se despide in extremis de la Asobal

Millán Gao / ADG Guadalajara Domingo, 8 de junio 2025, 09:34 Comenta Compartir

Un gol de penalti con el tiempo cumplido, convertido por Chiuffa, condenó al UBU San Pablo Burgos, que luchó hasta la extenuación y acarició durante muchos minutos un ascenso a la Asobal que se le sigue resistiendo.

Impulse BM Guadalajara Forns, Chiuffa (5, 4p.), Jódar (3), Gorostidi (2), Sladkowski (3), Mielczarski (3) y Lombardi (6) -siete inicial-, Nico García (p.s), Llorens, Poveda (3), Catalina, Dorado, Serradilla (2), Simón y Arribas (1). 28 - 23 UBU San Pablo Lloria, Adrián Sánchez (1), Jaime González (4), Martins, Espinosa, Casanova (1) y Ernesto López (5) -siete inicial-, Villanueva (p.s.), Elcio (p.s.), Álex Chan (5, 2p.), Moreira (1), Domingo (3), Pablo Gómez, Maidana (1) y Javi Rodríguez (2). Árbitros Macías de Paz y Ruiz Vergara (Colegio cántabro). Excluyeron dos minutos a los jugadores locales Llorens, Catalina y Chiuffa, y a los visitantes Espinosa, Casanova y Ernesto López.

Marcador cada cinco minutos 2-0, 5-2, 9-5, 13-8, 7-11, 9-13 (descanso), 20-17, 21-20, 23-22, 25-22, 27-23, 28-23.

Incidencias Polideportivo David Santamaría. 1.900 espectadores.

Se le escapó el año pasado en la final ante el Villa de Aranda y después en la eliminatoria ante el Frigoríficos del Morrazo. La decepción esta temporada ha sido triple: falló en casa en el último partido ante el Horneo Eón Alicante, a la postre campeón, cayó en la final de Ciudad Real ante el ID Energy Caserío y en el David Santamaría se confirmó un gafe que persigue sin cesar al conjunto cidiano.

De nada sirvieron los cuatro goles de renta del partido de ida (24-20) pese a tener muchos minutos la eliminatoria a su favor. Un controvertido siete metros con el marcador a cero condenó a los pupilos de Roi Suárez.

Operación remontada

El conjunto alcarreño comenzó el duelo lanzado para aplicar desde el inicio la operación remontada, alimentada durante toda la semana por el equipo y que generó un gran ambiente en el David Santamaría. Dominó totalmente el conjunto morado, que no concedió ningún gol hasta pasado el minuto cinco y que a los trece ya había dado la vuelta a la eliminatoria (8-3).

Roi Sánchez entregó la tarjeta verde en la mesa de anotadores y repasó la estrategia trabajada durante la semana. Dio tranquilidad a sus jugadores y les exigió un mayor esfuerzo en defensa. Con 9-4 el UBU recibió otro golpe con la lesión de gravedad de su mejor jugador en el partido de ida, el portero Lloria. El meta vigués tuvo que retirarse con problemas en la rodilla y su lugar lo ocupó Villanueva, ya que Elcio, aunque viajó con el equipo, arrastraba molestias desde el partido del miércoles.

Todo pareció ponerse en contra de la escuadra cidiana. Sin embargo, el equipo burgalés no se descompuso en ningún momento. Álex Chan se echó el equipo a sus espaldas y consiguió que el Guadalajara no se escapara más en el marcador (12-8). Y después cerró un parcial de 0-3, tras los goles de Jaime González y Domingo, que obligó a Juan Carlos Requena a pedir su primer tiempo muerto (13-11).

Tras las indicaciones en el corrillo, la escuadra alcarreña encontró a Sladkowski en el pivote para marcar dos goles que fueron contrarrestados por sendos tantos de Casanova y Jaime González (15-13).

Ernesto López colocó a su equipo a un solo gol de diferencia antes de que Arribas mandara el partido al descanso con un gol por su extremo sobre la bocina (16-14).

Un tira y afloja

La segunda parte fue un tira y afloja entre los dos equipos que, con el paso de los minutos, fueron aplicándose cada vez más en defensa. La ventaja osciló entre uno y tres goles a favor del cuadro de Requena. No pudo en ningún momento el UBU San Pablo Burgos empatar y eso que tuvo dos ocasiones para hacerlo. La primera la evitó Forns con 21-20 y en la segunda, con 22-21, Álex Chan se encontró con el poste.

Salió Elcio para jugar los últimos minutos. Serradilla y Lombardi igualaron la eliminatoria con sus dianas (27-23).

Forns detuvo un lanzamiento forzado de Moreira y Catalina perdió un balón. Quedaban solamente tres minutos y la tensión era máxima. Ambos entrenadores fueron amonestados por protestar. Álex Chan envió un lanzamiento alto antes de entrar en los dos últimos minutos. Serradilla perdió otro balón.

Roi Sánchez paró el encuentro a falta de un minuto para dar las últimas instrucciones. Forns detuvo el lanzamiento de Casanova y Requena pidió tiempo muerto a falta de once segundos. Jódar erró su lanzamiento, pero los colegiados apreciaron un penalti de Domingo por un empujón. Chiuffa cogió el balón, respiró hondo y superó a Elcio ante el delirio de los aficionados locales y la desesperación y las protestas de toda la expedición del UBU San Pablo Burgos (28-23).

«Solamente podía quedar uno y para mí lo merecíamos nosotros»

Roi Sánchez no podía ocultar la decepción por no haber logrado el ascenso al caer por cinco goles con el Impulse BM Guadalajara. No pudo ser más cruel el destino con el equipo cidiano, que perdió la eliminatoria por un gol de diferencia, encajado de penalti con el tiempo cumplido. «Es difícil encontrar las palabras. Creo que ha sido una de las mayores injusticias a nivel deportivo, pero no solamente por hoy sino por estas dos temporadas y todo lo que hemos invertido para conseguir el ascenso. Es increíble que no estemos en Asobal. Me duele por los jugadores y por toda la gente que ha venido a apoyarnos. Cuando las cosas te salen mal, pues tienes que jugar casi todo el partido con el portero del segundo equipo y creo que las decisiones arbitrales han marcado mucho el partido en la segunda parte. Nos tendrán que explicar muy bien el criterio de los siete metros para que no recordemos este partido como una gran injusticia en la cual nosotros hemos tenido poco que ver», se lamentó el técnico vigués.

«Merecíamos más. Guadalajara también ha hecho un buen partido y en los últimos ataques han templado más o menos bien los nervios y Chiuffa ha metido todos los penaltis. Hay que darles también el mérito a ellos. Solamente podía quedar uno y para mí lo merecíamos nosotros», afirmó el entrenador del UBU San Pablo Burgos.

«Me sabe muy, muy mal por Lloria. Puede que haya sido su último partido como jugador, ya que tiene 41 años. Que le pase esto…Es que no tengo palabras», comentó Sánchez sobre la lesión del héroe del encuentro de ida.

«Por momentos parecía que estábamos jugando en casa por el apoyo de la afición. La gente ha venido aquí a Guadalajara, ha ido a Ciudad Real y fue a Santander. El año pasado igual. Es increíble lo que hemos generado en tan poquito tiempo. Yo les quiero un montón. En dos años Burgos ha pasado a ser mi segunda casa y me da mucha pena esto porque creo que merecíamos dejar este club en Asobal. Tanto vamos a insistir que un día llegará el ascenso», finalizó.

