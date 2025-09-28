El UBU San Pablo Burgos hace los deberes y se impone a Proin Sevilla La defensa, la portería y la eficacia en los momentos decisivos del encuentro marcaron la diferencia

Trabajada victoria en la tercera jornada de la División de Honor Plata para el UBU San Pablo Bm Burgos 2031, que consiguió superar al Cajasol Sevilla BM Proin con el ajustado marcador de 31-29. Esto significa que el conjunto burgalés firma dos victorias de los dos encuentros disputados en El Plantío.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 JOAO FURTADO (2), NASSIM BELLAHCENE, PABLO GÓMEZ (2), TOMÁS MOREIRA, JAIME FERNÁNDEZ (9), MARCOS GARCÍA, JAIME GONZÁLEZ (2), FABRIZIO CASANOVA (3), MIGUEL MALO (4), PEDRO MARTINS (1), GERARD FORNS, DANIEL SANTAMARÍA, BRIAN ESTÉBANEZ, ADRIÁN SÁNCHEZ (3) y ASIER PEDROARENA (5).. 31 - 29 CAJASOL SEVILLA BM. PROIN MANUEL GONZÁLEZ, ALBERTO RUIZ (7), FRANCISCO VIZCAINO, JUAN REYNALDO (3), RAÚL MORALES (5), JULIÁN LÓPEZ (5), JAVIER CASTILLA, MIGUEL LLORENS, KILIAN GARAJONAY, DAVID MARTÍNEZ (2), JOSE MOGUEL, VICTOR MANUEL (1), BALSA STEVOVIC (3), ANGEL MONTORO (1), JULIO MORGADO (2) ÁRBITROS MARTA FERNÁNDEZ Y MAIALEN CALDERÓN. Exlusiones de JOÃO FURTADO (04:02 y 6:16), PABLO GÓMEZ (29:55), MIGUEL MALO (38:08) por parte del UBU San Pablo Bm Burgos 2031 y de JULIÁN LÓPEZ (20:23), MIGUEL LLORENS (13:39 Y 43:26), VICTOR MANUEL (24:00) Y BALSA STEVOVIC (02:53 Y 47:51) por parte del CAJASOL SEVILLA BM. BURGOS. Roja a JOÃO FURTADO (38:29) del UBU SAN PABLO BM BURGOS 2031.

PARCIALES 0-1 / 2-3 / 6-6 / 8-8 / 12-12 / 14-13 / 17-15 / 20-18 / 23-22 / 25-24 / 28-26 / 31-29/

INCIDENCIAS Partido correspondiente a la jornada 3 en el Polideportivo Municipal de El Plantío. El encuentro ha vivido un minuto de silencio por el fallecimiento de Pablo Permuy, árbitro internacional y presidente del comité técnico de árbitros de la Federación

PRÓXIMO PARTIDO BM CONTAZARA ZARAGOZA - UBU SAN PABLO BM BURGOS 2031(04/10/2025) (19:30)

Primera parte

El choque comenzó con nervios en ambos equipos: el primer gol no llegó hasta el minuto 2:40, obra del Sevilla, que abrió la lata ante un UBU algo impreciso en ataque. Fue Jaime Fernández, en el 5:10, quien igualó las tablas y encendió a la grada. A partir de ahí, el partido entró en una fase de intercambio constante de golpes, donde destacó el trabajo defensivo de João Furtado, durante los primeros minutos.

Los sevillanos aprovecharon la exclusión del portugués para ponerse 1-3, pero la reacción burgalesa no tardó en llegar: João Furtado, Asier Pedroarena y Miguel Malo devolvieron el equilibrio al marcador. El pabellón se vino arriba cuando Jaime González culminó la remontada (6-5) en el 12:20. Sin embargo, los hispalenses respondieron con un parcial de 0-3 (6-8), obligando a los cidianos a apretar atrás.

Fue entonces cuando emergió la figura de Jaime Fernández, letal desde los siete metros y en lanzamientos exteriores, firmando un doblete que devolvió el empate a 8. Poco después, Pablo Gómez y Adrián Sánchez también se sumaron a la fiesta ofensiva, y un gol a portería vacía de Pablo Gómez puso a los cidianos por delante (13-12). Antes del descanso, Jorge Berzosa dio entrada a Dani Santamaría en portería, decisión que acompañó a un último tanto de Adrián para dejar el 14-13 al descanso.

Segunda parte

Tras la reanudación, los burgaleses salieron en tromba: Asier Pedroarena, Jaime González y João Furtado estiraron la renta hasta el 17-14. Jaime Fernández, infalible desde los siete metros, amplió la ventaja, aunque la tensión se disparó con la exclusión de Miguel Malo y la posterior roja directa a João Furtado, que dejaban al Burgos en inferioridad. El Sevilla lo aprovechó para acercarse peligrosamente (19-18).

En ese momento crítico, aparecieron los recursos del equipo: Asier Pedroarena volvió a marcar, Fabrizio Casanova mostró su carácter en ataque, y Gerard Forns se lució bajo palos con una parada decisiva cuando el choque estaba 26-24. Esa intervención fue el punto de inflexión.

Con un parcial de 5-1, impulsado por los goles de Asier Pedroarena, Adrián Sánchez, Miguel Malo y un Jaime Fernández incansable, los cidianos pusieron tierra de por medio hasta alcanzar el 30-26 en el minuto 57. El pabellón ya era una fiesta, y aunque el Sevilla recortó en los instantes finales (31-29), la victoria nunca peligró.

La defensa burgalesa, dura y solidaria, fue uno de los grandes pilares del partido, con especial mención a João Furtado en la primera mitad. También la portería, con intervenciones de Gerard Forns y Daniel Santamaría en momentos clave, sostuvo al equipo en los tramos más complicados.

Después del encuentro, Jorge Berzosa, técnico del conjunto burgalés, ha afirmado que «ha sido un partido muy igualado, lo hemos podido sacar. Hemos estado gran parte del partido con el marcador a favor, pero no hemos podido despegarnos. Hoy la verdad es que nos ha costado especialmente el tema de las transiciones, aumentar el ritmo, el contraataque»

