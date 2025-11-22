El UBU San Pablo Burgos remonta y se lleva la victoria en Málaga El equipo cidiano remontó un inicio complicado y terminó imponiéndose 26-32 con claridad en la segunda parte gracias a un juego colectivo sólido y eficaz

Victoria burgalesa en Málaga. El choque arrancó con máxima tensión y un inicio muy cuesta arriba para los cidianos. La roja directa a Paul Amorés, jugador del Trops Málaga, en el minuto 2 agitó el partido desde el principio, pero aun con superioridad numérica al UBU San Pablo Burgos 2031 le costó muchísimo abrir su marcador.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 Joao Furtado (4) , Nassim Bellahcene (1), Pablo Gómez, Tomás Moreira, Jaime Fernández (4) , Marcos García (1), Guillermo Villanueva, Jaime González (3) , Fabrizio Casanova (5) , Miguel Malo (1), Pedro Martins (4), Daniel Santamaría, Brian Estébanez, Adrián Sánchez (10). 32 - 26 TROPS MÁLAGA BALONMANO Jesús Arca (3), Ignacio Moya (5), Jacob Diaz (6), Caue Silva Martins (3), Jorge Villamarin, Pol Amores, Adrián Portela, Javier Camas (1), Francisco Javier García (6), Manuel Díaz, Víctor Barderas, Isaac garcía (1), Alberto castro. Roberto Muñoz (1), Álvaro Sánchez, David Agudo. ÁRBITROS ALEJANDRO LOZANO CUBERO Y PABLO MARTÍNEZ OUTOMURO. Exclusiones de Jacob Díaz (42:17), Adrián Portela (23:08 y 44:45), Alberto Castro (58:02) y Pol Amores de roja (02:34) por parte de Trops Málaga Balonmano y de Nassim Ali Sjillali (01:55), Tomás Moreira (23:14), Pedro Martins (04:54, 12:20) por parte del UBU San Pablo Burgos 2031.

INCIDENCIAS 0-2/ 3-2 / 7-5 / 9-9 / 12-12 / 15-14 / 18-20 / 20-23 /21-25 / 2-27 / 24-29 / 26-32





Los locales aprovecharon mejor los primeros compases y fueron ampliando su renta hasta que el 3-1 de Fabrizio Casanova consiguió por fin desbloquear a los rojillos. A partir de ahí emergió un Adrián Sánchez descomunal: tres goles consecutivos, incluido el 4-4 que derribó la muralla defensiva malagueña, reactivaron completamente a los cidianos y devolvieron la fe a la afición burgalesa.

Con el paso de los minutos, los cidianos dejaron atrás su arranque dubitativo y se lanzaron de lleno a la batalla. Jaime González recortó distancias, Adrián Sánchez firmó el primer empate del duelo en el 8-8 y Joao Furtado culminó la remontada con el 8-9 que silenció por momentos a la grada local. Aunque Málaga logró responder y recuperar ventajas, cada golpe encontró réplica rojilla: Marcos García, Tomás Moreira, Jaime Fernández y Pedro Martins mantuvieron el pulso en un intercambio frenético de goles.

Finalmente, el Trops alcanzó el descanso por delante con un ajustado 15-14, pero la sensación es clara; el UBU San Pablo Burgos ha crecido con el paso de los minutos y está plenamente metido en el partido.

La segunda parte comenzó con un UBU San Pablo Burgos 2031 desatado, decidido a demostrar que el gran final del primer tiempo no era casualidad. Jaime Fernández empató rápido y Pedro Martins culminó la remontada con el 15-16, un golpe de autoridad que cambió por completo el tono del partido. Aunque Málaga respondió para mantener el pulso, los cidianos ya jugaban con otra velocidad y otra confianza. Fabrizio Casanova volvió a aparecer para el 16-17 y cuando Adrián Sánchez firmó el 18-20, quedó claro que los cidianos estaban tomando las riendas del encuentro. Incluso cuando el Trops acortaba distancias, el equipo rojillo encontraba de inmediato la réplica, Nassim puso el 19-21 y la marcha burgalesa ya era casi imposible de frenar.

A partir del minuto 38, el UBU se convirtió en un vendaval. Fabrizio abrió brecha con el 20-22 y el 20-24, Jaime González amplió la ventaja con un 20-23 lleno de carácter, y Miguel Malo se sumó a la fiesta con el 20-25. Los malagueños intentaban agarrarse al partido, pero cada gol local tenía una contestación rojilla. El UBU San Pablo Burgos 2031 jugaba con una soltura ofensiva brillante y una defensa que, sin ser perfecta, imponía el ritmo. Adrián Sánchez firmó el 24-29, Marcos García colocó el 25-30 y Pedro Martins, junto a un Jaime González implacable desde los siete metros, remataron el trabajo con un 26-32 que ya era pura celebración burgalesa.

Con el pitido final, el UBU San Pablo Burgos 2031 celebró sobre la pista de Málaga una victoria que resonó tanto en la grada como en el vestuario, dejando al conjunto cidiano listo para afrontar con ambición todo lo que venga por delante.