El UBU San Pablo motores en el XIII Torneo Nacional de Balonmano de Torrelavega El UBU San Pablo Bm. Burgos inicia su puesta a punto en un cuadrangular de nivel ante Torrelavega, Valladolid y Aranda, con la mirada puesta en afianzar el bloque y dar protagonismo a las nuevas incorporaciones

El UBU San Pablo Bm. Burgos afronta este sábado 16 de agosto su primera prueba de la pretemporada en el XIII Torneo Nacional de Balonmano Ayuntamiento de Torrelavega, un cuadrangular con formato exprés que mide sensaciones y engrasa automatismos ante rivales de nivel Asobal. La cita, en el Vicente Trueba y con entrada gratuita, se podrá seguir en directo por el canal de YouTube de Balonmano Torrelavega.

El formato repite el del pasado año: dos tiempos de 20 minutos por partido y todo concentrado en la tarde del sábado. El UBU San Pablo disputará la segunda semifinal (18:00 horas) ante el Bathco BM Torrelavega; antes, a las 16:30 horas, se miden Tubos Aranda Villa de Aranda y Recoletas Atlético Valladolid. A las 19:30 se juega el partido por el tercer y cuarto puesto y a las 21:00, la final.

Para el equipo de Jorge Berzosa, el torneo es el escenario ideal para engrasar mecanismos, ajustar las sincronías defensa–transición y empezar a definir roles con balón a ritmo competitivo. El contexto también añade alicientes: el evento sirve de presentación del Bathco BM Torrelavega ante su afición en plena semana grande de la Virgen Grande, con el Vicente Trueba como epicentro del balonmano regional.

Últimos fichajes

El UBU San Pablo presentará sobre la pista varias caras nuevas llamadas a marcar diferencias, como Miguel Malo (procedente del Bada Huesca), que aporta golpe de vista y amenaza exterior tras firmar una gran campaña en Asobal. Bajo palos, la portería suma experiencia con Dani Santamaría (ex Helvetia Anaitasuna) y Gerard Forns (ex Guadalajara), dupla pensada para sostener ritmos altos. En primera línea, el internacional argelino Nassim Bellahcene añade lanzamiento y físico, y en el extremo se incorpora Jaime Fernández, que llega tras su etapa en el Montpellier HB. Además, regresan perfiles conocidos como Asier Pedroarena y se mantiene la columna vertebral con nombres como Fabrizio Casanova, Jaime González o Tomás Moreira.

Además, el bloque se completa con la presencia de los burgaleses Marcos García —de vuelta al equipo— y de Pablo Gómez y Gonzalo Andino, que sumarán minutos en esta pretemporada como apuesta por el talento de la casa y refuerzo del ADN cidiano.

El choque ante el Bathco tendrá también un componente emocional por la presencia en el bando burgalés de ex 'naranjas' como Pedroarena y Casanova, que volverán a un Vicente Trueba que conocen bien. Otro motivo añadido para medir pulsaciones, rotaciones y primeras sociedades ofensivas del nuevo curso.

Con el Vicente Trueba como primer termómetro, el UBU San Pablo Bm. Burgos afronta una jornada que debe servir para coger ritmo, repartir minutos y afianzar automatismos con las nuevas incorporaciones ya en dinámica de partido. El duelo ante el Bathco BM Torrelavega, y el siguiente ante Tubos Aranda Villa de Aranda o Recoletas Atlético Valladolid, pondrá a prueba la solidez defensiva, la transición y las asociaciones en primera línea, con el foco puesto en salir del torneo con sensaciones crecientes.

