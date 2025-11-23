El Villa de Aranda se hace invencible en su fortín Los de Javi Márquez se impusieron al al Frigoríficos del Morrazo (28-25)

BURGOSconecta Burgos Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:57 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

El Villa de Aranda firma otra victoria en su fortín y ante una afición entregadísima, como siempre, con su equipo. Ambientazo en el Santiaago Manguán este sábado durante el partido que enfrentaba a los ribereños contra el Frigoríficos del Morrazo, cuya hinchada también se hizo notar en el pabellón.

Así ha recuperado la sonrisa el Tubos Aranda en el Santiago Manguán a costa del Frigoríficos del Morrazo (28-25). Con momentos de dominio y sufrimiento a partes desiguales, los pupilos de Javi Márquez sacaron adelante un choque de capital importancia en el cual la defensa jugó un papel clave para que una sequía goleadora de 12 minutos no resultara un impedimento de sumar los dos puntos. Fiesta, alivio y cuatro puntos sobre el descenso

Casi veinte minutos de igualdad protagonizaron la primera mitad. El buen momento de forma de Pau Guitart e Ivan Panjan en portería acompañaron a sistemas rocosos y efectivos antes las intenciones ofensivas. No obstante, fue Dalmau Huix quien puso por delante por primera vez a los ribereños a los 20 minutos… Y quien abrió la lata de un momento de inspiración clave en el que Mateo Arias y Asier Iribar acompañaron de gran manera para dejar una renta de cinco goles al descanso (18-13).

Partido encarrilado que rompió el tópico tras la vuelta de vestuarios. Un parcial de 0-5 cangués provocó que el miedo se apoderara de un Santiago Manguán que aún así sacó su máximo rugido para que Rogonovs rompiera una sequía que se prolongó hasta el minuto 42 (19-18). A partir de entonces, máxima eficacia ofensiva y momentos de euforia en ambas áreas que terminaron convirtiéndose en un parcial 4-2 en favor de los arandinos (24-20).

Golpe de autoridad y reacción que esta vez sí llegó a tiempo. Quique Domínguez trató de revertir la situación con movimientos tácticos y un tiempo muerto, pero sin éxito ante una defensa arandina que se mantuvo prácticamente impenetrable… Y con Pau Guitart excelso en los momentos clave. Finalmente, 28-25 y dos puntos para el zurrón de un cuadro arandino que celebró con ansia y rabia su regreso a la senda del triunfo.

Tras la alegría del Manguán, el equipo volverá a los entrenamientos este lunes con la mirada puesta en el Fraikin BM Granollers. Los amarillos se desplazarán hasta tierras catalanas con el firme objetivo de repetir la reciente gesta de EÓN Horneo Alicante y acumular así su segundo triunfo del curso.