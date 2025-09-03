El Burgos Burpellet BH y BH Bikes, juntos hasta 2028 El equipo burgalés utilizará durante las tres próximas temporadas las bicicletas de la marca vitoriana, que ha sido uno de sus principales patrocinadores desde hace más de una década

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Burgos y BH aparecen vinculados en el imaginario colectivo de todo amante del ciclismo. El UCI ProTeam castellano y la marca vitoriana han crecido juntos desde 2012, cuando la empresa fabricante de bicicletas se convirtió en patrocinador principal de la estructura. Juntos llegaron al profesionalismo en 2018 y de la mano caminarán durante los próximos tres años. BH Bikes ha extendido su acuerdo de patrocinio con el equipo Burgos Burpellet BH hasta 2028, por lo que los ciclistas morados seguirán utilizando las bicicletas BH en las mejores carreras del panorama internacional.

Además, el equipo está utilizando dos nuevos diseños en sus BH Ultralight con motivo de su participación en la Vuelta a España. Una con un llamativo tono fucsia y otra negra que destaca por su ligereza. Igualmente, en la quinta etapa se estrenó la nueva BH Aero TT de contrarreloj. Un modelo diseñado para rendir al máximo en las pruebas contra el crono y que también se verá en acción en Valladolid en la crono individual.

Coincidiendo con el paso de La Vuelta por el País Vasco, más concretamente por Bilbao en esta 11ª etapa de una de las pruebas más prestigiosas del calendario UCI, el Burgos Burpellet BH se complace en anunciar la ampliación por tres temporadas más del acuerdo que le vincula a uno de sus principales patrocinadores. BH Bikes ha dado nombre al equipo desde 2012, logrando una exposición mediática inmejorable en competiciones de los cinco continentes, incluida la Vuelta a España, que los morados están disputando por séptima vez en su historia, o los Juegos Olímpicos de París del pasado año.

Ampliar El equipo burgalés también lució una nueva bicicleta de contrarreloj en La Vuelta. Luis Ángel Gómez / Sprint Cycling Agency

Empleando la bicicleta BH Ultralight, el el Burgos Burpellet BH ha logrado grandes éxitos en los últimos años, como sus victorias en O Gran Camiño, la Volta a Portugal, el Tour de Sharjah, el Tour de Hainan, el Tour de Qinghai Lake o el Campeonato de España de gravel, en este caso empleando el último modelo de la marca para esta modalidad que cada día gana más adeptos. Este acuerdo confirma también la apuesta del Burgos Burpellet BH por empresas españolas, con el deseo de crecer juntos en el ciclismo profesional durante muchos años más.

Julio Andrés Izquierdo (mánager general del Burgos Burpellet BH): «Supone una gran satisfacción para el equipo Burgos Burpellet BH continuar tres temporadas más con el que es uno de nuestros principales patrocinadores desde hace muchos años. El equipo ha crecido mucho desde su llegada al profesionalismo y BH Bikes ha influido directamente en este salto cualitativo, al permitirnos competir con bicicletas de la mejor calidad y con la última tecnología del mercado. Nuestros ciclistas han lucido tanto el nombre de BH en sus maillots como las propias bicicletas con las que compiten en las mejores carreras del UCI WorldTour, en Campeonatos del Mundo e incluso en unos Juegos Olímpicos. Nos enorgullece trabajar junto a una marca española con una historia tan dilatada y que sigue creciendo día a día por renovarse y ofrecer los mejores productos, tanto a los ciclistas profesionales, como a los cicloturistas amantes de este deporte».

Ampliar BH Bikes seguirá apoyando al equipo morado durante tres temporadas más. Rafa Gómez / Sprint Cycling Agency

BH Bikes es una de las empresas de fabricación de bicicletas más importantes de España y durante 116 años ha sido todo un referente en el mundo del ciclismo, tanto a nivel nacional como internacional. La marca vitoriana cuenta con modelos para todo tipo de terrenos: la carretera, el mountain bike, el ciclocross y el gravel, además de una amplia gama de bicicletas eléctricas. Esto permite a los corredores del Burgos Burpellet BH competir en diferentes disciplinas a lo largo del año. Una empresa pionera en el sector que seguirá aportando su amplia experiencia y conocimiento al equipo morado en las mejores carreras del panorama internacional.

Temas

Bicicletas

Ciclismo