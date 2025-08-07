Mario Aparicio confirma su gran estado de forma en la Vuelta a Burgos El arandino acabó 15º en una dura tercera etapa que se seleccionó en el Puerto de Orduña, Daniel Cavia formó parte de la escapada y el Burgos Burpellet BH se sitúa tercero por equipos

El Burgos Burpellet BH peleó con los más fuertes de la carrera en la montañosa tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Mario Aparicio rindió a un gran nivel en el ascenso al Puerto de Orduña y pudo acabar en una destacada 15ª posición en la llegada a Valpuesta. Daniel Cavia entró en una nueva escapada, Carlos García Pierna mantiene el maillot de la montaña y los burgaleses ya son terceros en la clasificación por equipos. Los de Julio Andrés Izquierdo también comenzaron su participación en nuevas carreras en China y Noruega. Georgios Bouglas acabó octavo en la primera etapa de la Trans-Himalaya Cycling Race y Antonio Angulo fue el primer morado en la llegada al sprint que abrió la Arctic Race of Norway.

La Vuelta a Burgos arrancó su tercer parcial desde el Monasterio de San Pedro de Cardeña, atravesando la capital de la provincia en su recorrido neutralizado. En el inicio de la etapa, siempre sobre terreno favorable, se sucedieron los ataques en el pelotón. En un primer grupo entró Daniel Cavia y luego lo intentó su compañero Carlos García Pierna. La fuga definitiva se formó en el tercer intento, cuando el vallisoletano realizaba una nueva tentativa desde el pelotón.

Cavia tuvo que remar contracorriente en solitario, pero logró recuperar una diferencia en contra de minuto y medio antes del Alto de Barcina, uniéndose a los cinco corredores que marchaban por delante. Este grupo rodó con unos cuatro minutos de ventaja máxima y no se rompió hasta las duras rampas del Puerto de Ozeka, cuando la carrera cruzó al País Vasco. Cavia quedó en un grupo intercalado y acabó siendo neutralizado por el pelotón en el Alto de las Campas.

Aunque el ascenso decisivo fue el Puerto de Orduña, donde los equipos de la máxima categoría marcaron un ritmo muy elevado. Mario Aparicio resistió entre los más fuertes y logró entrar en un segundo grupo de carrera tras la bajada. En el terreno ascendente hasta Valpuesta se sucedieron los ataques y el arandino entró en meta en la 15ª posición, mismo puesto que ocupa ahora en la general. Por detrás, José Manuel Díaz acabó 19º después de atacar desde un tercer grupo en el que también marchaba Eric Fagúndez.

Un buen día

Mario Aparicio: «Ha sido un día bastante bueno para mí. La idea era pasar con los mejores el Puerto de Orduña y luego hacer la cuenta de quiénes estábamos delante. De cara a lo que resta de vuelta espero seguir teniendo estas buenas sensaciones y acabar en la mejor posición posible».

La cuarta y penúltima etapa de la Vuelta a Burgos será la más especial de la presente edición para el Burgos Burpellet BH. La fábrica de Burpellet en Doña Santos, patrocinador principal del equipo morado, acogerá la salida de la carrera. Una jornada de media montaña y 163 kilómetros en el sur de la provincia. En la parte inicial del día se darán dos vueltas a un circuito en torno a Santo Domingo de Silos. Tras ello llegarán los ascensos al Alto del Collado Vilviestre y el Alto del Cargadero, previo paso por el sprint intermedio de Palacios de la Sierra. Dos subidas que eliminarán a muchos hombres rápidos y que podrían propiciar ataques lejanos en busca de la victoria.

