Ramiro Sosa defenderá su título en la Vuelta a Burgos

El corredor colombiano del Ineos acabó segundo en el Picón Blanco y se impuso en Lagunas de Neila

Burgos Sábado, 3 agosto 2019

El vencedor de la pasada edición de la Vuelta a Burgos, el colombiano Iván Ramiro Sosa, defenderá el título en esta edición que se celebrará del 13 al 17 de agosto, según ha informado la organización de la carrera. El Ineos, equipo al que pertenece, lo ha preinscrito, por lo que se suma otro hombre más para batir en esta ronda, especialmente en la montaña donde fue segundo en Picón Blanco y primero en Lagunas de Neila.

Dos batallas que compartió con su compatriota Miguel Ángel López y en la última se unió el español Sergio Pardilla. López no estará en Burgos ya que el Astana no participa en esta edición y, por su parte, el corredor del Caja Rural Seguros RGA aún no ha confirmado su participación.

El colombiano parte como uno de los favoritos a llevarse también la edición de 2019 ya que de nuevo el trazado de las etapas fuertes ha demostrado que le favorece a su estilo de corredor.

Junto a Sosa estará el español David de la Cruz, que consiguió un meritorio tercer puesto por segunda vez consecutiva. En Ineos lo completan Vasil Kiryienka, Sebastián Henao, Tao Geoghegan Hart y Kenny Elissonde.

Por otro lado, los equipos Continental que participan en la vuelta como es el caso del conjunto español Kometa Cycling ha preinscrito un equipo formado por Dina Marton, Isaac Cantón, Juan Camacho, José Antonio García, Antonio Puppio, Diego Pablo Sevilla y Daniel Pedroso Viegas.