Argentina dice adiós a Maradona

Argentina sigue en estado de shock. Muchos siguen sin creer que 'el Diego' haya muerto. Las lágrimas no se terminan para despedir al futbolista y al ídolo. Miles de personas le darán su último adiós a Diego Armando Maradona en un velatorio en la Casa Rosada, la sede presidencial, un día después de que falleciera de un paro cardíaco en su casa el mediodía del miércoles. El féretro ya descansa en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos, donde fue velado Néstor Kirchner, ex presidente argentino, en 2010.

Ni la pandemia del coronavirus parece frenar el deseo de decenas de miles de argentinos que han velado toda la noche para poder presentar sus respetos al '10'. Se espera que el velatorio sea tan multitudinario como el de Evita en 1952 o el de Juan Perón, en 1974. l presidente argentino, Alberto Fernández ya declaró ayer, nada más confirmarse el fallecimiento, tres días de duelo nacional.

Desde la pasada medianoche, miles de personas se han ido congregando en la Plaza de Mayo, frente a la emblemática Casa Rosada, para hacer cola en su deseo de despedir al campeón mundial en México-1986. La capilla ardiente se ha abierto a las 8 de la mañana hora argentina y no cerrará sus puertas hasta las 16.00 horas (ocho de la tarde en España). El deseo de despedir a futbolista que falleció de un paro cardíaco en su casa han provocado algunos altercados entre los miles de aficionados que querían ser los primeros en pasar ante el féretro del delantero de la albiceleste.

Aunque en un principio se anunció que el velatorio se alargaría durante tres días, finalmente y por deseo de la familia se decidió dejarlo sólo en uno. Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, llegaron antes de la medianoche a la sede presidencial. Maradona tuvo otros tres hijos Jana, Diego Junior, y Diego Fernando, con otras tres mujeres.

Cerca de la medianoche, el cuerpo de Maradona salió de la morgue rumbo a una funeraria, desde donde se trasladó a la Casa Rosada rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad. En el trayecto, y a cada paso, la caravana recibía aplausos y gritos de despedida. Muchas lágrimas regaban lñas calles de Buenos AiresCuando el vehículo llegó a la funeraria, ya había unos mil hinchas que lo esperaban. «Él es un genio, él es pueblo, es nosotros, la vida el amor», señaló Andrés Quintero, un restaurador de 42 años que viajó dos horas, desde la ciudad de Tigre, para seguir a Maradona.

Cualquier calle de Buenos Aires quiere rendir su homenaje a Diego Maradona. Uno de los sitios más futboleros, el barrio de Boca, congregó a miles de hinchas, junto al célebre estadio de la Bombonera, donde se improvisó un santuario con flores y velas, o en el céntrico Obelisco, donde cuqluier objeto servía para recordar al '10' argentino.

Otro lugar significativo es el estadio Diego Armando Maradona del club Argentinos Juniors, en el noroeste de Buenos Aires, donde al grito de ¡«Marado! Marado!», unos 1.000 hinchas entraron para rendir homenaje al ídolo bajo una lluvia multicolor de fuegos artificiales. Este estadio, que lleva su nombre, fue donde debutó el Primera con sólo 15 años. Con banderas, trompetas y pancartas en mano, los apasionados de Maradona hicieron temblar las gradas como si Maradona estuviera en una cancha vacía y silenciosa, que fue alumbrada en medio de la noche. «Diego eres mi vida, vos sos la alegría de mi corazón», coreaba la muchedumbre al unísono, durante la media hora que duró el evento.

El motivo de la muerte

Según el resultado preliminar de la autopsia, Maradona sufrió una «insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón».

Maradona estaba convaleciente de una operación por un hematoma en la cabeza desde el 3 de noviembre, en un sanatorio de la zona norte de la capital. El 11 de noviembre fue dado de alta, pese a que su salud era muy delicada y atravesaba un nuevo síndrome de abstinencia. Se le había visto mal el día de su 60 cumpleaños, cuando apareció tras el confinamiento por la pandemia en la cancha de Gimnasia y Esgrima, equipo que dirigía. Su abogado, Matías Morla, reveló que Diego atravesaba una depresión cuando le detectaron el hematoma. «Tenía una conducta rara, estaba muy depresivo y hacía comentarios sobre parientes que habían fallecido, que los extrañaba», dijo.

Maradona pasó varias veces por los quirófanos, incluso en situaciones dramáticas en 2000 y 2004. También estaba operado de una rodilla y caminaba con suma dificultad. Los excesos y las adicciones fueron el origen de sus problemas de salud. Hacía años que Maradona había superado la adicción a las drogas duras. Pero seguía consumiendo alcohol, medicado con tranquilizantes y ansiolíticos. Hace tiempo que ya no era el mismo. Cuando acudía al estadio de Gimnasia, ya no caminaba ni hablaba bien.

Platini: «Me lo esperaba»

La muerte de Diego Maradona no por esperada ha sorprendido a todo el mundo del fútbol. «Es una gran pérdida para el fútbol y una tristeza, pero después de todo lo que pasó estos últimos años, me lo esperaba. Me había preparado para escuchar un día en la radio el anuncio de la desaparición de Diego Maradona», apunta el francés Michel Platini en el diario L'Equipe.

El exfutbolista y expresidente de la FIFA, confiesa que cuando lo veía «hablar o moverse con dificultad» sabía que las cosas eran difíciles para el argentino y que por ello se había preparado «para la mala noticia». «Pero cuando llega el día te remueve algo en el corazón, en la cabeza. Es difícil, llega la nostalgia, la melancolía», añade.

El francés califica a Maradona de «un niño rey» y recuerda en las páginas del diario deportivo la primera vez que jugó contra él, en 1979, en Buenos Aires, y la adoración que le procesaban en Nápoles. Maradona era «el hijo de un país donde el fútbol es rey, así que era un niño rey. No creo que haya tres días de duelo nacional en Francia cuando Zidane o yo no estemos ahí...», finaliza.