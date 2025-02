Canciones y películas para un genio

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 25 de noviembre 2020, 18:36 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

Afirmar que Maradona ha sido el mejor jugador de la historia del fútbol es quedarse muy corto. Ha sido, también, un icono fuera de las canchas. Quizá solo el boxeador Muhammad Alí haya trascendido el deporte de la misma manera en que lo ha hecho el 'Diego'. Los artistas han venerado al humilde chico argentino que con irreverencia y una pelota desafió al mundo.

MÚSICA

A ningún deportista se le han dedicado tantas canciones como a Maradona. Todo aficionado al fútbol conoce 'Maradó', de la banda argentina 'Los Piojos', cantada con euforia en ambientes futbolísticos. O 'Santa Maradona', de Mano Negra: «Santa Maradona, reza por nosotros», cantaba la banda de Manu Chao, que luego le escribió 'La vida tómbola'. 'Yo te sigo', de Los Calzones; 'Maradona Blues', de Claudio Gabys y Charly García; 'Para siempre Diego', de Los Ratones Paranoicos; 'Para verte gambetear', de La Guardia Hereje; o 'Capitán Pelusa', de Los Cafres, son algunas de las canciones que los grupos de pop-rock compusieron para Maradona, convertido en sí mismo en un estilo musical. En España, uno de los temas más recordados es 'Maradona', de Andrés Calamaro, toda una declaración de principios sobre el amor que Argentina le profesaba a 'Diez'. «No me importa en que lío se meta Maradona, es mi amigo, y es una gran persona en el diez (...) Diego Armando, estamos esperando que vuelvas, siempre te vamos a querer, por las alegrías que le das al pueblo, y por tu arte también'.

PELÍCULAS

Decenas de producciones audiovisuales han tratado de atrapar la esencia del jugador argentino. El director serbio Emir Kusturica realizó en 2008 el documental 'Maradona by Kusturica', que relata la vida del Diez y su relación con Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chaves. 'Amanda a Maradona', 'Maradona, la mano de Dio', 'Maradona, the Golden Kid' o'Maradonapoli' (un documental sobre la vinculación de Maradona con Nápoles), son otras obras dedicadas al argentino. El cineasta británico Asif Kapadia dirigió uno de los últimos largometrajes sobre el jugador, 'Diego Maradona', que se puede ver en HBO. El aclamado director italiano Paolo Sorrentino acaba de comenzar a rodar para Netflix 'Ha sido la Mano de Dios', uno de los proyectos más esperados que, sin embargo, no contaba con la aprobación de Maradona. El abogado del jugador amenazó a con demandar a Sorrentino y a Netflix por usar sin permiso su imagen y su marca.

IGLESIA MARADONIANA

La Iglesia Maradoniana es una religión paródica que crearon los seguidores de Maradona en 1998 y que tiene fieles en Argentina, Italia y España, entre otros muchos países. Como toda religión, tiene su libro sagrado, 'Yo soy el Diego de la gente'; su oración, 'Diego nuestro', sus mandamientos, sus celebraciones y su templo, ubicado en el barrio de La Tablada, de Rosario.

Ampliar Mural de Maradona en Nápoles.

NÁPOLES

Maradona y Nápoles, en lo bueno y en lo malo, parecían hechos el uno para el otro. Y en ningún lugar del mundo, tan solo en su Argentina natal, se venera al Diez como en la capital del Sur de Italia. Murales y altares lo recuerdan en una ciudad que agradecerá eternamente al jugador haberle dado motivos para sentir orgullo frente al desprecio que tradicionalmente ha sufrido de las ciudades del norte de su país. Por supuesto, Maradona ha sido una figura de belén en Nápoles, la ciudad de los belenes, y por supuesto, tiene su propia pizza, la pizza Maradona, en la Pizzería Dal Presidente.

