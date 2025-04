El pragmático Flick asume que se le valorará por los títulos, no por el estilo

Ignacio Tylko Madrid Martes, 1 de abril 2025, 13:54 Comenta Compartir

Hansi Flick ha revolucionado al Barça, con un poderío físico quizá como nunca en la historia del club azulgrana, pero como buen alemán es pragmático. Evita polemizar sobre el famoso estilo, un asunto recurrente en el famoso entorno del club azulgrana, alaba y respeta tanto a Carlo Ancelotti como al Cholo Simeone como al Real Madrid y al Atlético y, sobre todo, tiene muy claro que si no llegan los títulos, esa forma de jugar tan vistosa de su equipo habrá servido de poco.

Asume que su trabajo al final se valorará por los trofeos y el más cercano es el de Copa del Rey, a solo dos partidos. Primero, el del Metropolitano, tras el 4-4 de la ida y frente a un rival que se agarra al torneo del KO para salvar una temporada extraña. «Es un partido distinto porque será como una final antes de la final. Y yo quiero llegar a la final», reflexionó Flick.

Dicho lo cual, admitió que todo lo anterior ya no cuenta. Tampoco lo bien que están jugando al fútbol. «El equipo ha mejorado y se lo he dicho. Estoy agradecido a los jugadores por lo que hacen. Pero esto es fútbol. Los títulos cuentan, pero hasta ahora todo el mundo está contento con el estilo, el juego y en cómo han mejorado los futbolistas. Estoy contento con el equipo y con el ambiente del vestuario. Hay que seguir así».

Halagos a Simeone

Siempre ponderado y elegante, alabó al rival. «Es el título que tienen más cerca, un partido y están en la final. Igual que nosotros. Ellos tienen un entrenador experimentado y sabe cómo sacar los partidos». No teme a la supuesta dureza de los colchoneros, que se lo juegan todo a esta carta. «Juegan agresivo y con intensidad siempre, no cambia nada. Tienen su estilo. Me encantan. Juegan con velocidad, ritmo..., me encanta ese estilo de juego suyo».

A vueltas con el calendario, Flick tampoco quiso entrar en justificaciones a pesar de que el Barça haya tenido un día menos de descanso que el Atlético. «Mi actitud es siempre la misma, hay que intentarlo siempre. Ya veremos el resultado». En realidad, estos días han hecho más terapia de grupo y análisis que trabajo físico. «Mi equipo juega bien, estamos orgullosos. Trabajan fantástico, lo logrado no ha sido por suerte. Se lo merecen y quiero agradecer el trabajo de todos los asistentes y compañeros. Es un partido importante, lo sabemos. Hemos ganado la Supercopa, pero es pasado. Queremos la Copa, y no será fácil. El Atlético es un equipo fantástico. Hasta el último minuto está ahí, sabe cómo jugar. Será realmente difícil para nosotros».

A Flick parece no preocuparle demasiado que el partido pueda alargarse y se vaya a la prórroga. «Nos centramos en el partido, en los 90 minutos y si se necesitan 120 o penaltis, lo jugaremos igual. Nos enfrentamos a un muy buen equipo que sabe aprovechar los errores. No pienso en prórroga, pero ya lo veremos mañana». Sobre una posible tanda, tampoco hubo nada preparado específicamente: «Esto es como siempre. Al final de los entrenamientos los jugadores tiran penaltis, pero no es nada especial para mañana», sentenció.