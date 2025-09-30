BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
Carvajal, durante el encuentro ante el Atlético. EP

Dos partidos de sanción a Carvajal por su expulsión ante el Marsella

La UEFA suspende al lateral madridista por su cabezazo a Rulli

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:57

Ya se conoce la sanción para Dani Carvajal. La UEFA suspende al lateral madridista con dos partidos por su expulsión ante el Olympique de Marsella, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la Champions, después de propinar un cabezazo a Gerónimo Rulli, en un duelo que terminaría ganando el Real Madrid.

El lateral madridista, con esta sanción se va a perder el encuentro de este martes ante el Kairat Almaty, además del de la Juventus. Aunque en estos momentos el internacional español se encuentra lesionado en el sóleo tras una acción en el pasado derbi ante el Atlético e iba a causar baja sin poder jugar ninguno de estos dos partidos.

Carvajal, estaba pendiente de esta sanción, puesto que le podrían caer entre uno y tres partidos, debido a que la UEFA aplica el artículo 15, párrafo 1, en la que habla de «agresión a otro jugador». Al final lo ha dejado en la mitad y solo tendrá que perderse dos encuentros. El Comité de Disciplina considera que la agresión no fue lo suficiente dura como para tener que aplicarle una sanción mayor al defensa madridista.

Esta baja se suma a la ya conocida por lesión de Trent, también ante el Marsella, y deja el puesto de lateral derecho sin ningún jugador puro. De esta manera, Xabi Alonso tendrá que abrir su abanico de opciones para decidir si se decanta por Raúl Asencio para esa demarcación o si por el contrario cambia de esquema para alinear tres centrales para desplazar al costado a Fede Valverde.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  2. 2 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  3. 3 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  4. 4 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  5. 5 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  6. 6 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos
  7. 7 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  8. 8 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  9. 9 Dos motoristas heridos en sendos accidentes de tráfico en Burgos
  10. 10 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Dos partidos de sanción a Carvajal por su expulsión ante el Marsella

Dos partidos de sanción a Carvajal por su expulsión ante el Marsella