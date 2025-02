Modric: «Es una final y vamos a estar a la altura»

Óscar Bellot Madrid Martes, 24 de noviembre 2020, 19:38 | Actualizado 20:47h. Comenta Compartir

Luka Modric está convencido de que el Real Madrid responderá a la máxima exigencia que le planteará el Inter el miércoles en San Siro. «Hay que afrontar este partido como una final. Hay que jugarlo bien, hacerlo como equipo, estar juntos, unidos, ayudarnos unos a otros. Vamos a estar a la altura del partido», proclamó el centrocampista croata la víspera de un choque determinante para el futuro de ambas escuadras en la Liga de Campeones.

«Sabemos que cada partido es complicado. Contra cualquier rival, si no estás en tu máximo nivel, sobre todo en Europa, te cuesta ganar. Ahí es donde tenemos que mostrar carácter, nuestra fuerza y unidad que tantas veces hemos mostrado en esta competición», apuntó el balcánico, que consideró que su equipo está sufriendo en este primer tramo del curso por una serie de cuestiones. «Falta un poco de todo. Primero, que estemos todos, que no haya lesiones. Eso es muy importante. Desde la temporada pasada nos falta esta solidez y regularidad que tuvimos en los últimos once partidos de la pasada campaña. En esta temporada hemos mostrado bastantes cosas buenas. Hay que seguir adelante. No es fácil porque son otras circunstancias. El año pasado sabíamos que eran once finales y nos preparamos para eso. Pero jugar sin público cuesta. Creo que con los partidos vamos a ir mejorando y vamos a tener buena temporada», señaló.

Criticó, como hiciera Zinedine Zidane poco después, el comprimido calendario que les ha tocado en suerte esta temporada. «Hay demasiados partidos. Cada tres días, con selecciones, Europa, la Liga, con todo. Es como es. Vivimos en una época muy complicada. Parece que siempre se quiere implementar más partidos, más competiciones, y nadie pregunta por la salud de los jugadores. Podemos ver que hay muchas lesiones, en todos los equipos. Tenemos que pensar en el coronavirus, si vamos a estar negativos o positivos, y eso también cansa mucho mentalmente. Hay que pensar más en la salud de los jugadores», abundó el volante.

Rompió una lanza por su técnico, objeto de críticas en las últimas semanas pero con el que sus futbolistas cierran filas de modo recurrente. «No es solo últimamente que defendemos al míster. Lo defendemos siempre desde que llegó al Madrid. Estamos con él. Nunca hemos dudado del míster. Hemos ganado muchas cosas juntos y espero que en el futuro vayamos a ganar igual. Hemos hecho mucho con él», resaltó.

Volvió a expresar Modric su deseo de jubilarse en el Real Madrid. «He dicho muchas veces que me siento muy bien en el Madrid y me gustaría terminar mi carrera aquí. Pero vamos a ver qué pasa. Muchas veces me preguntan y siempre doy la misma respuesta. Me siento bien y quiero seguir en el Real Madrid mientras pueda ayudar al equipo. Claro que quiero. ¿Quién no quiere terminar su carrera aquí? Nadie más contento que yo si consigo eso», proclamó el '10'. «Me siento bien, fuerte. Todavía tengo bastante fútbol en mis piernas y fuerza para seguir, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Estoy tranquilo. Quiero ayudar al equipo como siempre y veremos qué pasa en el futuro», incidió en otro momento de su intervención en la previa del duelo con el Inter. Un equipo que le cortejó en el pasado pero que no pudo echarle el lazo. «Lo que pasó en 2018 es atrás y no tiene sentido hablar más de esto. Estoy en Madrid y contento de estar aquí», atajó el interior blanco.

Renovación de Sergio Ramos

Se refirió a la ausencia de Benzema. «Karim es muy importante para nuestro juego, por cómo se asocia y ayuda a la creación del juego. El otro día nos faltó un poco de eso aunque hicimos un buen partido», dijo en referencia al pleito con el Villarreal del pasado sábado. «Mariano es otro tipo de jugador, pero ha demostrado que se puede tener confianza en él. Sin Karim tenemos que jugar más colectivamente, dar un poco más todos e intentar cubrir su ausencia de la mejor manera posible», agregó.

Abogó por la continuidad de Sergio Ramos, cuyas negociaciones con Florentino Pérez, aseguró, no alteran al vestuario. «No nos molesta ni nos afecta. La renovación de Sergio es un asunto entre él y el club. No hay que decir lo importante que Sergio es para nosotros ni lo que ha hecho en este club. Espero que llegue a un acuerdo, por el bien de todos», explicó.

Elogió por último a Martin Odegaard, a quien muchos ven como sucesor suyo en la función de director de orquesta blanco. «Lo veo bien. Está entrenando bien. Es cierto que ha tenido unos problemas a principios de temporada con lesiones. Pero ahora lleva bastante tiempo entrenando. Es un chico buenísimo, como jugador muy talentoso y nos va a ayudar con sus habilidades y virtudes. Solo tiene que estar relajado con el juego y dar el máximo», manifestó.