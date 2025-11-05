El PSG respira con Achraf Hakimi

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:15 | Actualizado 16:32h. Comenta Compartir

Alivio en el PSG tras la preocupante imagen que dejó Achraf Hakimi abandonando el Parque de los Príncipes en muletas a raíz de la durísima entrada que sufrió de parte de Luis Díaz durante el duelo correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones que enfrentó al vigente campeón de Europa con el Bayern de Múnich. Las pruebas a las que se sometió el lateral derecho revelan que sufre una rotura de sindesmosis con leve afectación deltoideo. Aunque dicha dolencia le mantendrá unos dos meses de baja, lo que hace muy complicado que el internacional por Marruecos pueda estar presente en la Copa de África que se disputará entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, el futbolista no tendrá que pasar por el quirófano como se temía.

La imagen de la acción en la que cayó lesionado Achraf Hakimi y que le costó una merecida roja a Luis Díaz fue escalofriante. Corría el tercer minuto del descuento que había concedido el árbitro Maurizio Mariani en la primera parte de ese duelo de gallos librado en el Parque de los Príncipes cuando el extremo colombiano del Bayern realizó una pavorosa entrada por detrás al exjugador del Real Madrid, cuyo tobillo izquierdo se dobló de forma espeluznante tras trabar contacto con la pierna del internacional cafetero. La escena dejó congelados a los presentes, máxime cuando Achraf Hakimi abandonó el recinto en muletas.

En ese momento saltaron las alarmas, puesto que se temió que el tobillo del carrilero hubiese saltado por los aires, si bien el entorno del futbolista se mostraba optimista. Finalmente, los peores temores quedaron diluidos este miércoles cuando se conoció el parte médico, que revela una lesión de mucho menor alcance que el que se presagiaba.

La Copa de África, casi imposible

Con todo, Achraf Hakimi es más que seria duda para la Copa de África que se celebrará en el país de los Leones del Atlas. El lateral estaba llamado a ser uno de los baluartes en esa cita del combinado que dirige Walid Regragui tal y como sucedió en el Mundial de Catar, donde Marruecos se erigió en la gran sorpresa del torneo alcanzando las semifinales tras dejar por el camino a selecciones del calibre de España, en octavos de final, y de Portugal, en cuartos.

«Fue una noche llena de emociones. El fútbol siempre nos recuerda que en 90 minutos puede pasar de todo, lo mejor y lo peor. Estoy triste por no haber podido terminar el partido con mis compañeros, pero orgulloso de su increíble esfuerzo. Le deseo a Hakimi una pronta vuelta al campo», señaló Luis Díaz al término del PSG-Bayern, un choque cuya segunda parte se perdió el colombiano después de que Maurizio Mariani le mostrase la cartulina roja a instancias del VAR.

En defensa del extremo, blanco de la ira de la prensa francesa, salió su técnico, Vincent Kompany. «Él no lo hizo a propósito. Fue la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad. Defiendo los intereses del equipo. Espero que no sea tan grave para Hakimi», reseñó el técnico belga, que mantiene al Bayern con un pleno de victorias en los dieciséis partidos que ha disputado el cuadro bávaro en lo que va de curso.

Aunque de menor envergadura que la prevista, la lesión de Achraf Hakimi supone un nuevo golpe para el PSG, que tampoco podrá contar durante las próximas semanas con Désiré Doué dado que el flamante Golden Boy 2025 sufrió una lesión muscular en el muslo derecho durante el encuentro que midió a su equipo con el Lorient el 29 de octubre y también tiene entre algodones a Ousmane Demélé, que abandonó lesionado el pleito con el Bayern en el minuto 24 de partido, aunque Luis Enrique se encargó de aclarar que la dolencia del último ganador del Balón de Oro no está relacionada con la del isquiotibial de la pierna derecha que el ex del Barça arrastraba desde septiembre.