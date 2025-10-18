Almada y Oblak regalan un nuevo triunfo al Atlético en el Metropolitano

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

El Metropolitano hace volar al Atlético. Victoria muy importante y sufrida del conjunto colchonero ante un Osasuna que no sabe ganar lejos de El Sadar. Thiago Almada, en su debut goleador, aprovechó un caramelo de Giuliano Simeone para regalar la quinta victoria consecutiva del equipo del Cholo delante de su afición. Oblak se vistió de héroe en los compases finales para hacer una parada inverosímil con el pie que cuenta lo mismo que un gol.

El Atlético es un equipo de doble cara. En el Metropolitano utiliza el calor de los aficionados para sumar alegría tras alegría, mientras que lejos de casa se queda sin ese abrigo. Los del Cholo, más efectivos que brillantes aunque perdonaron varias ocasiones claras, han aprovechado la ocasión para conseguir su quinta victoria consecutiva ante su gente contra un Osasuna que no termina de dar con la tecla esta temporada.

Este partido servía como antesala del duelo en Champions contra un Arsenal que anda con paso firme tanto en la Premier como en la competición europea. Sumado a un parón internacional, en donde varios jugadores colchoneros han viajado con sus selecciones, Simeone puso en liza un once con varias novedades. Tres centrales en donde debutaba Giménez, dos carrileros de largas distancias con Nico González y Marcos Llorente, Koke de '5', Baena con total libertad y Griezmann como el escudero de Julián. Por su parte, Alessio Lisci pudo contar con un once muy reconocible con la idea de cambiar la mala dinámica que atraviesa su equipo jugando lejos de casa.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko, Koke (Gallagher, min. 54), Barrios, Baena (Almada, min. 62), Nico González (Giuliano, min. 42), Griezmann (Sorloth, min. 54) y Julián Álvarez (Raspadori, min. 81). 1 - 0 Osasuna: Sergio Herrera, Rosier (Benito, min. 40), Boyomo, Herrando (Raúl, min. 74), Catena, Bretones, Torró (Barja, min. 74), Moncayola (Muñoz, min. 84), Víctor Muñoz (Becker, min. 84), Rubén García (Moi, min. 62) y Budimir. Gol: 1-0: min. 68, Almada.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité vasco). Amonestó a Koke, Catena y Raúl García.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga, disputado en el estadio Metropolitano.

Ambos equipos iniciaron el duelo con una intensidad muy alta y con mucho ida y vuelta. Pero la polémica no tardaría en aparecer. En la primera gran ocasión de peligro del partido, Julián se encargó de encontrar a Baena entre las líneas rivales y el español no iba a fallar. Pero tras unos momentos de incertidumbre, con revisión en el VAR incluida, el tanto terminaría siendo anulado por un fuera de juego de Griezmann, que no participó en la jugada pero que obstaculizó a un Boyomo que tampoco habría podido llegar, lo que generó la frustración de los colchoneros.

Aunque el tanto no subió al marcador, el Atlético no dejó de pisar el acelerador. Después de una gran jugada colectiva, Griezmann se encontraba con todo a su favor para hacer el primero, pero apareció la figura de Sergio Herrera para desbaratar la ocasión. Creció el conjunto colchonero a base de tener el balón, aunque sin terminar de encontrar ocasiones claras debido al buen bloque bajo que plantó Osasuna.

Un Atlético valiente

El Atlético arrancó el segundo acto dando un paso más adelante. Los colchoneros encerraban al Osasuna, aunque sin conseguir concretar ataques claros. En este punto el Cholo movió el avispero para dotar a su equipo de más poderío físico con Sorloth, Gallagher y Almada. Los cambios activaron a los locales, que encadenaron tres ocasiones manifiestas para conseguir adelantarse, pero Julián, Gimenez ni el delantero noruego fueron certeros ante Sergio Herrera.

Pero después de perdonar, llegaría el premio del gol. Giuliano, siempre valiente, se inventaría una gran jugada individual para servirle en bandeja el balón a Almada para que a placer el '11' argentino, sumara su primer tanto como colchonero para darle la victoria al Atlético ante Osasuna. Intentaron sobreponerse los de Lisci y cuando parecía que Budimir colocaría el empate en el último suspiro, Oblak se erigió como el héroe para cerrar una nueva alegría en el Metropolitano.