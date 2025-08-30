El Atlético se estrella con el Alavés en el peor arranque liguero de Simeone

David Hernández Sábado, 30 de agosto 2025, 19:14 | Actualizado 19:27h. Comenta Compartir

El Atlético continúa con la pesadilla del arranque liguero y vuelve a dejarse puntos por tercera jornada consecutiva, después de cosechar un empate a uno en Mendizorroza contra el Alavés. Los rojiblancos tuvieron un juego muy espeso en el que solo hizo daño Giuliano a través de la profundidad e intensidad que generaba. Él mismo fue el encargado de adelantar a los rojiblancos al comienzo del duelo, en lo que parecía el ansiado resurgimiento colchonero, pero el Alavés tardó cinco minutos en devolver al Atlético a la cruda realidad. Un error de Sorloth propició un penalti que no falló Carlos Vicente para establecer el definitivo empate.

Una derrota y dos empates consecutivos contra tres conjuntos que a priori pertenecen a la zona baja de la tabla ponen a Simeone en la cuerda floja. La mejor noticia para el Cholo es que ahora llega el parón de selecciones y tendrá más tiempo para trabajar el equipo y hallar una solución, que ahora mismo no parece haber. Los próximos compromisos contra un Villarreal que está como un tiro y la visita a Anfield podrían agravar la crisis, en caso de que el equipo no sume ni una victoria en sus cinco primeros encuentros de la temporada. La ausencia de Baena contra el Alavés se notó mucho, ya que el equipo sabe defender bien en bloque y dominar la posesión, pero no logra hacer efectiva su superioridad.

Alavés Sivera, Jonny Otto, Garcés, Tenaglia, Diarra (Parada, min. 57), Ibáñez (Protesoni, min. 80) (Denis Suárez, min. 89), Blanco, Aleñá, Guridi (Guevara, min. 57), Carlos Vicente y Toni Martínez. (Mariano Díaz, min. 80). 1 - 1 Atlético Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (Ruggeri, min. 73), Giuliano (Koke, min. 87), Johnny Cardoso (Gallagher, min. 73), Barrios, Almada (Griezmann, min. 73), Sorloth y Julián Álvarez (Raspadori, min. 87). Goles: 0-1: min. 6, Giuliano. 1-1: min. 13, Carlos Vicente.

Árbitro: García Verdura (Comité Catalán). Amonestó a Cardoso, Diarra, Sorloth, Parada y Koke.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de Liga, disputado en Mendizorroza ante 18.042 espectadores.

El partido careció de grandes ocasiones y mostró la peor versión del delantero noruego, que se veía arrinconado por la zaga vitoriana y no lograba rematar la oleada de balones que le enviaban. También mostró las carencias de Julián Álvarez, hundido por las circunstancias del equipo y la escasa movilidad del juego. El Atlético ha realizado muchos movimientos de mercado este verano, pero la realidad es que el combinado rojiblanco ha perdido personalidad y se siente irreconocible, o al menos a lo que un equipo dirigido por el Cholo acostumbraba. Esto se reflejó en la mejoría del Atlético con la entrada de Griezmann para desatascar el juego, en los que fueron los mejores momentos rojiblancos.

El encuentro se alargó hasta el 105' por la emergencia sanitaria a un aficionado local, pero aunque el partido hubiera durado media hora más, no había sensación de que el marcador fuera a cambiar. El Alavés no se asomó por la portería de Oblak, salvo desde los once metros y el Atlético no tuvo fe, como la que persiguió Giuliano al inicio del encuentro para romper el marcador.

Juego gris

El Atlético estuvo muy intenso desde los primeros compases y en tan solo seis minutos logró adelantarse en el marcador. El gol fue obra de Giuliano que buscó el espacio, puso el centro y se aprovechó del caos en el área para finalizar la jugada. Era el comienzo ideal para los rojiblancos ante su desastroso inicio de campeonato, pero el Alavés no se vino abajo y tras una gran jugada ensayada, posterior a un saque de esquina, Sorloth derribó a Tenaglia dentro del área y Carlos Vicente no perdonó desde los once metros. Volvía la igualdad al marcador y comenzaron los nervios, además de intensificarse la dureza de las entradas.

El jugador más desequilibrante del Atlético seguía siendo Giuliano, que superaba con facilidad a Diarra con su típica jugada de llegar a línea de fondo y ponerla, pero los vitorianos repelían toda acometida. Los rojiblancos buscaban al espacio a sus atacantes, pero Sivera llegaba más rápido a hacerse con todos los balones que amenazaban el área. El Alavés también tuvo las suyas, sobre todo en centros laterales que tantos problemas están dando a los rojiblancos en este inicio de curso. Giuliano le sacó a su marca una falta al borde de la zona de castigo, pero la jugada ensayada salió bastante mal, ante la desesperación del Cholo.

La segunda mitad estuvo marcada por la interrupción del partido causada por la asistencia médica a un aficionado del Alavés, que fue evacuado del estadio tras diez minutos de incertidumbre. La entrada de Griezmann mejoró algo la imagen del equipo. Primero, Sorloth remató un caramelo del astro francés, en la que Sivera hizo una fabulosa parada y acto seguido, el propio Griezmann se estrelló con el palo. Los buenos minutos cesaron y las esperanzas rojiblancas con ellas.