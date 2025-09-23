BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este martes 23 de septiembre
Gavi celebra junto a Lamine Yamal uno de sus dos goles en pretemporada. Efe

Gavi, de cuatro a cinco meses de baja

Aunque se esperaba que la artroscopia le permitiera jugar en cinco semanas, al ser intervenido han visto que la articulación estaba más dañada de lo esperado

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:25

Malas noticias para Gavi, para el Barcelona y para la selección española. El centrocampista azulgrana va a estar de baja entre 4 y 5 meses. Así lo ha anunciado el club en un comunicado, después que de que Gavi se sometiera este martes por la tarde a una artroscopia. El jugador, que apenas ha podido disputar 67 minutos en lo que va de temporada, había finalizado el tratamiento conservador que estaba llevando a cabo para terminar con las molestias que sufría en la rodilla derecha y que no terminaban de desaparecer.

«El jugador del primer equipo Pablo Páez Gavira (Gavi) se ha sometido a una artroscopia para solucionar la lesión de menisco interno. Se ha procedido a suturarlo con tal de preservar el menisco. El tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses», señala el comunicado.

La intervención, que parecía que iba a ser un trámite, ha sido realizada por el doctor Joan Carles Monllau bajo la supervisión de los servicios médicos del club azulgrana. Sin embargo, han comprobado que la zona estaba mucho más dañada de lo que inicialmente se esperaba, por lo que se han visto obligados a reparar más de lo previsto. esto supone que lo que iba a ser un periodo de baja de cinco semanas se va a convertir en 4 o 5 meses.

En el mejor de los casos, Gavi no podrá volver a jugar hasta principios del mes de marzo, justo en el tramo final de la temporada con el Barça y a solo tres meses de la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que dará inicio el 11 de junio.

Otro contratiempo para Flick

La baja de larga duración de Gavi, que según la nueva normativa de la Champions podría ser sustutuido por otro futbolista, es un nuevo contratiempo para el conjunto que dirige Hansi Flick, que ve cómo se queda sin un centrocampista. Su ausencia se une a las de Ter Stegen, Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, que continúa entre algodones y Fermín, que estará tres semanas en el dique seco por unas molestias que surió el pasado domingo ante el getafe en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un joven desaparecido en Burgos
  2. 2 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  3. 3 Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después
  4. 4 Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
  5. 5 La tienda de ropa que cierra en el centro de Burgos
  6. 6 El Ayuntamiento de Burgos abona a Saltando Charcos parte de la deuda que obligó a la asociación a cerrar
  7. 7 Heridos dos jóvenes de 17 años tras caer de un patinete eléctrico en Burgos
  8. 8 El paraje de Burgos donde buscan restos de una antigua ciudad celtíbera que precedió a Clunia
  9. 9 El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
  10. 10 Exigen a la Junta una intervención «urgente» en la estación de autobuses de Aranda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Gavi, de cuatro a cinco meses de baja

Gavi, de cuatro a cinco meses de baja