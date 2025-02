El Barça, a aprovechar el derbi en el Pizjuán

Daniel Panero Sábado, 8 de febrero 2025, 17:15 Comenta Compartir

Ganar y no mirar a otros partidos. Esa es la obsesión que Hansi Flick ha transmitido a sus jugadores a lo largo de toda la semana y esa es la mentalidad con la que el Barcelona saltará al césped del Ramón Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla. Los azulgranas son conscientes de que la disputa del derbi entre Real Madrid y Atlético supone una oportunidad de oro para apretar la pelea por la Liga, pero también que la única manera de aprovechar esa ocasión es hacer los deberes y lograr un triunfo más para seguir con la buena dinámica de las últimas semanas. Es la hora de un Barça que quiere pescar en río revuelto.

Y es que el Barça visita al conjunto hispalense con la necesidad de ganar. No hay más cuentas. Tras el bache sufrido en los meses de noviembre y diciembre, el margen de error para el conjunto culé se redujo mucho y eso obliga a aprovechar cada ocasión que se presente. A la del Pizjuán los azulgranas llegan después de sumar diez partidos consecutivos sin conocer la derrota entre Liga, Copa y Champions, con la opción de lograr un golpe de efecto antes de dos semanas en las que tendrán una menor carga de trabajo. «Ahora hay que centrarse en el Sevilla, después ya veremos cómo gestionamos las semanas. Es muy importante que los jugadores descansen para el cuerpo y para la cabeza», afirmó Hansi Flick.

Para lograr el triunfo en el Pizjuán, el técnico alemán podrá contar con toda la columna vertebral que ha devuelto la sonrisa a su equipo en el último mes. Gavi vuelve tras el fuerte golpe que sufrió en la cabeza contra el Alavés y Dani Olmo podría tener de nuevo minutos tras haber superado sus problemas físicos. Son las novedades en un equipo que no podrá contar todavía por lesión con Ter Stegen, Christensen y Marc Bernal, ausencias ya de largo alcance. La ausencia de partidos la próxima semana permitirá a Flick, eso sí, salir con toda la artillería. Cubarsí y Araujo serán los centrales, Pedri y Casadó recuperarán el doble pivote y el tridente ofensivo será el encargado de hacer los goles. La única pieza que baila en el once es la de mediapunta, donde el casting ofrece muchas posibilidades con Olmo, Fermín o Gavi.

Un rival en tierra de nadie

Enfrente estará un Sevilla que todavía tiene que definir sus objetivos. El conjunto hispalense empezó la temporada con una mala dinámica, después mejoró y ahora ha vuelto a las dudas. El resultado es un puesto en la clasificación que genera cierto alivio respecto a los puestos de descenso, pero que no permite soñar con cotas europeas. Entre esas dos aguas se mueve el equipo de García Pimienta, que suma cuatro partidos sin perder, pero que al mismo tiempo solo han logrado ganar tres de los últimos once. Toda esta dinámica hace que el ambiente en Nervión esté enrarecido y que se necesite un partido casi perfecto para hacer daño al Barcelona. «No debemos cometer errores tontos porque por su calidad no te perdonan. Debemos ser valientes con balón, saber defender, saber que podemos robar en alguna parte del campo y hacerles daño, y cuando tengamos el balón nosotros, que sufran, hacerles un partido incómodo», señaló el entrenador del Sevilla.

Para ello, deberá sobreponerse a las bajas por lesión de Akor Adams, José Ángel Carmona, Lokonga y Nianzou. Sin estas piezas, pondrá en liza un once con el que intentar ser protagonista con la pelota, pues el estilo no se negocia, y en el que todos los focos estarán puestos en Lukebakio, Vargas y Romero, el tridente con el que el Sevilla espera meterse en la pelea por Europa en la segunda vuelta de la Liga.

-Alineaciones probables:

Sevilla: Nyland, Carmona, Badé, Gudelj, Pedrosa, Saúl, Agoumé, Saw, Lukebakio, Romero y Vargas.

Barcelona: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Baldé, Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Fermín Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 h. DAZN.