Jornada 2 Valverde: «No forzaremos con Messi» Ernesto Valverde en sala de prensa. / Alejandro García (Efe) El entrenador del Barcelona aseguró que el argentino aún no está al cien por cien y que aunque Griezmann se integra cada día mejor «tiene que buscarse la vida para poder participar en el juego» NACHO CABALLERO Madrid Sábado, 24 agosto 2019, 18:44

Ernesto Valverde no enseña sus cartas. El técnico del Barcelona no quiso aclarar si Leo Messi jugará ante el Betis, aunque sí dejó claro que no va forzar con el argentino porque «sería dar un paso atrás si no está al cien por cien». A pesar de la derrota de la primera jornada ante el Athletic en San Mamés, que ha hecho que la semana haya sido extraña en la Ciudad Condal, y las bajas en ataque de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, con lo que solo cuenta arriba con Antoine Griezmann, el 'Txingurri' aseguró que no va arriesgar a Messi para el partido del domingo ante el equipo verdiblanco en el Camp Nou.

Además, Valverde no quiso echar leña al fuego con la lesión de Dembélé y su reciente nuevo acto de indisciplina con el club, y se limitó a señalar que no tenía «nada que comentar públicamente. Han ocurrido más cosas otros años y siempre se hace una bola por muchas circunstancias, pero no voy a comentar nada».

Otro de los nombres que apareció en la rueda de prensa fue el de Neymar, el futbolista del PSG. Sobre las continuas especulaciones sobre su vuelta a Barcelona, tras petición expresa de Messi y cuya operación se le está resistiendo al conjunto azulgrana por las dificultades que plantea el conjunto galo en las negociaciones, el extremeño tampoco se quiso mojar: «Estoy como todo el mundo. Sé que jugadores como Neymar levantan expectación, aunque él es de otro club». «Ya veremos qué ocurre», apuntó.

La primera derrota en la Liga ha vuelto a poner en la picota a Ernesto Valverde, pero el técnico azulgrana se mostró tranquilo. «Estoy bastante bien aquí», dijo. «No sé en qué contexto fue aquello, pero supongo que depende del día que te pille; unos son mejores y otros peores. Si lo comparas con un amigo que esté de vacaciones en Ibiza estoy peor, y si me comparas con un amigo ayudando a inmigrantes en el Mediterráneo, pues mejor», respondió Valverde sobre unas declaraciones pasadas sobre su estado anímico actual.

El técnico azulgrana apuntó también que a pesar de que el fichaje más importante del verano del club, Antoine Griezmann, «está cada día integrándose mejor», espera que «participe más en el juego, porque así es decisivo». «En San Mames no participó como nos hubiese gustado», dijo lanzando un a chinita al francés. Además, Valverde señaló que Griezmann deberá poner mucho de su parte: «Tiene que buscarse la vida para poder participar».