Xabi Alonso ensaya con su nuevo Madrid en el Tirol

No es en realidad así, pero puede decirse que la era Xabi Alonso en el Real Madrid comienza este martes con el amistoso en Innsbruck ante el modesto WSG Tirol austriaco (19:00 horas), segundo encuentro de preparación tras el entrenamiento frente el Leganés a puerta cerrada. Pese a que el técnico guipuzcoano ya dirigió al conjunto blanco en un Mundial de Clubes que dejó luces y sombras, ahora llega el momento de poder dar forma a sus ideas, a pesar de que ha tenido una pretemporada exprés, con poco tiempo de margen antes de dar comienzo las competiciones oficiales.

El Real Madrid, último equipo de La Liga en regresar al trabajo, ya tiene el punto de mira en el debut liguero ante el Osasuna el 19 de agosto ante el Osasuna en el Bernabéu después de que el juez único de la Federación Española de Fútbol (FEF) desestimara el aplazamiento del duelo. Una petición del club blanco que se produjo después de llegar a las semifinales del Mundial de Clubes, donde cayó por un contundente 4-0 ante el PSG.

Esto ha hecho que Xabi Alonso tenga que gestionar una evidente desventaja a la hora de la preparación respecto al resto de los equipos que compiten en la Liga y que ya acumulan más semanas entrenamientos. Este problema ha generado discrepancias en la zona noble del Real Madrid por considerar que LaLIga no ha respetado los tiempos estipulados como recomendación del sindicato mundial FIFPro.

Tras la aventura del Mundial de Clubes, la vuelta al trabajo ha ido enfocada en lo táctico y en la preparación física. El esquema que quiere emplear el tolosarra será similar quizá a lo que muestre en este amistoso que puede dar muchas pistas pese a las bajas ya conocidas de Bellingham, Mendy o Endrick y la sufrida durante estos días de Camavinga.

Cierto es que el esguince del francés no le va a impedir poder volver a la dinámica cuando se recupere y tener la continuidad que perdió el año pasado con tantas lesiones, pero de momento no va a poder estar en el estreno liguero. La realidad es que Alonso va a arrancar con tres medios menos respecto a los que tenía Ancelotti y veremos cómo es capaz de solucionar la escasez de jugadores en esa zona de campo.

Nuevas incorporaciones

Con los que si va a poder contar el guipuzcoano son con tres de sus cuatro fichajes de esta temporada a la espera de Mastantuono. Tanto Huijsen como Trent ya se estrenaron en el Mundial de Clubes, dejando buenas sensaciones de lo que pueden llegar a aportar. Mientras que ahora le toca el turno a Carreras con el reto de asentarse en un carril izquierdo que lleva varios años sin tener un dueño fijo.

Otro que se ha ganado el sitio en la plantilla del primer equipo es Gonzalo. El canterano derribó la puerta en el Mundial de Clubes siendo el máximo goleador del torneo y asentándose en el 11 titular, incluso cuando el francés Mbappé se recuperó de su indisposición. Está por ver cómo se las arregla Alonso, para poder darle compatibilidad a una delantera con el español, junto al francés y Vinicius.

Sin embargo, a este Madrid le falta la pieza que era en el terreno de juego el propio Alonso. Fue el turco Güler el que asumió esa responsabilidad durante el Mundial, y veremos si le llega el turno a Tchouaméni, que también puede encajarse entre centrales para dar salida de balón, o bien a Ceballos, al que han impedido salir. También será importante conocer el papel que tendrán, ya recuperados de sus lesiones de larga duración, los Carvajal, Alaba y Militão, que pueden dar un gran fondo de armario al conjunto blanco.