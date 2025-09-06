Fran Justo: «Tuvimos el acierto que nos faltó otros días»

Samuel Pérez. ADG. Albacete Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

«Tuvimos el acierto que nos faltó otros días, aunque incluso tuvimos ocasiones para hacer algún gol más», sentenció Fran Justo para resumir «el partido más completo» que ha hecho el Mirandés hasta la fecha. «Es una buena noticia. Somos un equipo que está en fase de construcción, pero creo que este equipo va a ser capaz de jugar bien al fútbol. Y me quiero acordar de nuestra afición, que hace quince días no hicimos el mejor partido, y dedicarles esta victoria», indicó el preparador ourensano.

«Se le puso un contexto de partido complicado con el gol tan temprano», dijo el técnico del cuadro jabato sobre las dificultades para un Albacete que aún no conoce la victoria. «Que el equipo rival se quede con diez te facilita las cosas. La duda de ese gol raro es que se metían en el partido y el Belmonte iba a apretar. Pero estábamos defendiendo bien sus centros laterales y no han podido entrar en el partido», indicó Justo.

Sobre el estreno, y con gol, de Pablo López, uno de los refuerzos llamados a marcar diferencias, comentó: «Entró en un contexto difícil. Después se vio ese talento que tiene, que es diferencial. Estoy muy contento de que haya arrancado con ese golazo porque para su confianza es fundamental».

