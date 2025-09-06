BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El entrenador del Mirandés celebra un gol en Albacete. CD Mirandés

Fran Justo: «Tuvimos el acierto que nos faltó otros días»

El entrenador del Mirandés valora el partido en Albacete tras imponerse con un contundente 1-4

Samuel Pérez. ADG.

Albacete

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:12

«Tuvimos el acierto que nos faltó otros días, aunque incluso tuvimos ocasiones para hacer algún gol más», sentenció Fran Justo para resumir «el partido más completo» que ha hecho el Mirandés hasta la fecha. «Es una buena noticia. Somos un equipo que está en fase de construcción, pero creo que este equipo va a ser capaz de jugar bien al fútbol. Y me quiero acordar de nuestra afición, que hace quince días no hicimos el mejor partido, y dedicarles esta victoria», indicó el preparador ourensano.

«Se le puso un contexto de partido complicado con el gol tan temprano», dijo el técnico del cuadro jabato sobre las dificultades para un Albacete que aún no conoce la victoria. «Que el equipo rival se quede con diez te facilita las cosas. La duda de ese gol raro es que se metían en el partido y el Belmonte iba a apretar. Pero estábamos defendiendo bien sus centros laterales y no han podido entrar en el partido», indicó Justo.

Sobre el estreno, y con gol, de Pablo López, uno de los refuerzos llamados a marcar diferencias, comentó: «Entró en un contexto difícil. Después se vio ese talento que tiene, que es diferencial. Estoy muy contento de que haya arrancado con ese golazo porque para su confianza es fundamental».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre de 57 años por agresión sexual a un menor en Burgos
  2. 2 Dos heridos, uno de ellos atrapado, tras volcar una furgoneta en Burgos
  3. 3 Los próximos buses que serán gratis en Burgos: fechas y qué rutas realizan
  4. 4 Herida la conductora de un patinete al chocar con un coche en Burgos
  5. 5 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  6. 6 El pueblo de Burgos que devuelve la vida a las cabañas de pastores con técnicas tradicionales
  7. 7 Reclaman ayuda para que se inhabilite a un presunto maltratador de animales que ya fue denunciado en Burgos
  8. 8 Herido un hombre en un atropello en Aranda
  9. 9 Desarticulan una banda que robó 60 móviles en 16 provincias, incluida Burgos
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 5 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Fran Justo: «Tuvimos el acierto que nos faltó otros días»

Fran Justo: «Tuvimos el acierto que nos faltó otros días»