El Mirandés presume de efectividad en Albacete y logra su segunda victoria consecutiva El cuadro jabato se hizo valer en la pegada para doblegar a un Albacete (1-4)que no definió sus oportunidades. Bauzá abrió el marcador con un zapatazo en el minuto siete

Samuel Pérez. ADG. Albacete Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

El Mirandés sigue al alza y logró su segunda victoria a domicilio seguida. El cuadro jabato hizo valer su efectividad en la pegada para doblegar a un Albacete que no definió sus oportunidades. Bauzá abrió el marcador con un zapatazo en el minuto siete. Después, el conjunto manchego subió el nivel, pero un gran Palomares mantuvo el 0-1. En el segundo acto, en un lapso de ocho minutos, Carlos Fernández y Petit certificaron la victoria amainando el ímpetu del Albacete en ataque. Escriche redujo diferencias tras una indecisión de Juan Gutiérrez y Palomares y el debutante Pablo López, ante un rival con un jugador menos, remató la faena con un golazo en el tiempo añadido.

Albacete Mariño; Fran Gámez (Jota, min. 84), Javi Moreno (Meléndez, min. 46), Jon García, Jonathan Gómez (Jefté, min. 64); Valverde (Escriche, min. 64), Villar, Riki, Morcillo; Agus Medina y Puertas (Lazo, min. 84). 1 - 4 MIrandés Palomares; Juan Gutiérrez, Postigo, Córdoba; Bauzá (Pablo López, min. 84); Hugo Novoa (Martín Pascual, min. 76), Álex Cardero (Aarón Martín, min. 67), Thiago, Medrano; Varela (Tamarit, min. 84) y Carlos Fernández (Petit, min. 67). Árbitro: Ojaos Valera (Comité murciano). Expulsó con tarjeta roja directa al jugador local Jon García (min. 80). Amonestó con tarjeta amarilla a Puertas y Escriche del Albacete y al visitante Bauzá.

Goles 0-1 Bauzá (min. 7). 0-2 Carlos Fernández (min. 60). 0-3 Petit (min. 68). 1-3 Escriche (min. 72). 1-4 Pablo López (min. 96).

Campo Carlos Belmonte. 11.253 espectadores. Antes del pitido inicial se realizó un homenaje a Martita, exjugadora del Alba Fundación.

El cuadro de Fran Justo afrontaba la visita al Carlos Belmonte con la ambición de seguir con la línea marcada en Granada la pasada jornada. El equipo jabato consiguió adelantarse pronto. Álex Cardero tocó para Bauzá, situado varios metros detrás de la frontal del área. El jugador cedido por el Espanyol cargó la pierna izquierda y batió a Mariño cuando se habían jugado siete minutos.

El tanto recibido pareció despertar al conjunto local. El Albacete subió líneas y comenzó a monopolizar el dominio del balón, con mucha presencia en el campo del Mirandés y numerosos centros. Fue en ese tramo de asedio en el que Palomares se erigió como baluarte en la defensa del 0-1, dando seguridad ante los intentos de Puertas y Riki, que acabó chutando al poste.

El conjunto dirigido por Fran Justo acabó mejor el primer acto, en el que acumuló un tiro lejano de Postigo, un testarazo del propio capitán a la salida de un saque de esquina y un chut de Varela, a pase de Medrano, que salió alto.

Continuó incidiendo el Albacete en ataque después del intermedio para tratar de buscar el empate. El lateral con pasado en Miranda, Jonathan Gómez, fue un quebradero de cabeza desde el lateral izquierdo, pero las ocasiones locales no llegaban con la nitidez de la primera mitad.

El Mirandés recuperó algo de iniciativa en el juego y Thiago y Carlos Fernández se encargaron de asestar el segundo golpe en el Carlos Belmonte. El centrocampista filtró un gran balón para que el delantero sevillano convirtiera el 0-2 con un toque de calidad ante la salida de Mariño. Y a la fiesta se sumó Petit, en una de sus primeras intervenciones tras reemplazar a Carlos Fernández, que hizo el tercer tanto del cuadro rojillo aprovechando un despeje de Mariño en un remate de Varela.

Cuando todo parecía sentenciado, Escriche aprovechó una indecisión entre Juan Gutiérrez y Palomares para dar emoción a los compases finales. No obstante, el Mirandés cerró el partido a lo grande. Jugando con un futbolista más desde la expulsión de Jon García, tras una revisión del VAR, el conjunto rojillo anotó el 1-4. Pablo López, en su debut con el equipo jabato, redondeó la victoria con un gran gol desde la frontal del área.