Fran Justo: «He agradecido a los chicos porque me han hecho disfrutar» Fran Justo destaca el mejor juego del curso pese a la derrota y agradece a sus jugadores el esfuerzo ante el líder

Aimar Ruiz de Gordoa / ADG Vitoria (Álava) Domingo, 26 de octubre 2025, 10:46 Comenta Compartir

La derrota contra el Racing dejó un análisis con luces y sombras para Fran Justo: «Asi es este precioso deporte, el fútbol. Hoy –por ayer– vimos los mejores minutos de la temporada del Mirandés. Ha costado once jornadas verlo y aquí está el trabajo que hacen estos chicos y si eres capaz de competir así, puedes perder, ganar o empatar. La pena es que, con tantos méritos, no conseguir la victoria es difícil de conseguir, pero esta es la realidad del futbol y la determinación es la que decide los partidos».

Sobre la intensidad mostrada por el equipo, con el que ha estado volcada la afición en un gran primer tiempo, el técnico ourensano mostró su orgullo: «Esto es el Mirandés. El Mirandés que yo he visto toda la vida, y que ha conseguido los objetivos es un equipo con estos valores. Hemos trabajado e insistiendo para ser capaces de conseguirlo, tanto en defensa, como en ataque».

«Hemos generado hasta seis ocasiones claras de gol, y es difícil de explicar cómo llegamos al intermedio con empate a uno», reconoció. «En la segunda mitad hemos intentado continuar manteniendo la idea y en el minuto 58 nos hemos encontrado con el 1-2 no es nada sencillo», añadió Justo, quien desveló el mensaje que transmitió al vestuario tras el partido: «Les he dicho a los chicos que muchas gracias, porque me han hecho disfrutar mucho de ver a mi equipo en Segunda División, ante el líder y en una situación delicada».

Para Justo, jugar en Mendizorroza no debe ser un factor negativo ni tampoco sirve de excusa en cuanto al rendimiento:» Nosotros no tenemos que notar la frialdad de no jugar en Anduva. Lo que tenemos que hacer es jugar como lo hicimos en la primera parte y darle a nuestra afición las alegrías que se merecen«.