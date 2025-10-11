BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 11 de octubre
Entrenador del Mirandés en rueda de prensa. @CDMirandes

Fran Justo: «Conseguir dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras habla bien del trabajo del equipo»

Para el preparador ourensano el Mirandés completó su mejor encuentro en casa

Ander Zabala. ADG.

Vitoria (Álava)

Sábado, 11 de octubre 2025, 21:20

Comenta

Para el preparador ourensano el Mirandés completó su mejor encuentro en casa y «más teniendo delante un equipazo y con uno de los presupuestos más altos, sino el que más de la categoría».

«Fue un muy buen partido de los chicos. Conseguimos dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras del partido. Es un muy buen punto ante un grandísimo rival. Rompemos esa doble brecha de puntuar en casa y dejar la portería en cero. Y completamos el mejor partido en casa. Se aproxima al Mirandés que queremos ver todas las semanas», afirmó.

«Tuvimos un ratio casi de tarjeta por infracción cometida. Somos un equipo muy joven y no somos sospechosos de intentar engañar. Terminamos con seis tarjetas en el primer tiempo y ellos con una, a un jugador que podía haber visto la segunda», explicó Justo.

Para el preparador del cuadro jabato la mejoría llegó «por la mejor organización defensiva, las distancias, saber esperar los momentos y no transmitir ansiedad en el juego». «No nos hemos descentrado ni ido del partido en ningún momento. Si vamos como equipo vamos a tener opción de ganar todos los partidos. Hay mucho que mejorar, pero el nivel de Valladolid, generando más ocasiones, se ha mantenido», destacó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo restaurante que abrirá en un mítico local del centro de Burgos
  2. 2 Mueren dos octogenarios en la colisión frontal entre dos turismos en Burgos
  3. 3 Aguilar de Campoo llora la muerte de dos de sus vecinos en un accidente de tráfico en Burgos: «Es un suceso traumático»
  4. 4 La nueva tienda de galletas artesanas que abre sus puertas en el corazón de Burgos
  5. 5 Hallan muerto a un hombre en la calle Juan Ramón Jiménez de Miranda de Ebro
  6. 6 Herida una mujer tras la colisión entre un turismo y una autocaravana en Burgos
  7. 7 El secreto de la gastronomía georgiana que se esconde en un bar de Burgos
  8. 8 Más de 13.000 euros de renta separan al barrio más rico del más pobre en Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 10 de octubre
  10. 10 Benteler Burgos esquiva la huelga tras pactar el nuevo convenio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Fran Justo: «Conseguir dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras habla bien del trabajo del equipo»

Fran Justo: «Conseguir dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras habla bien del trabajo del equipo»