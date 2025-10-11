Fran Justo: «Conseguir dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras habla bien del trabajo del equipo» Para el preparador ourensano el Mirandés completó su mejor encuentro en casa

Ander Zabala. ADG. Vitoria (Álava) Sábado, 11 de octubre 2025, 21:20

Para el preparador ourensano el Mirandés completó su mejor encuentro en casa y «más teniendo delante un equipazo y con uno de los presupuestos más altos, sino el que más de la categoría».

«Fue un muy buen partido de los chicos. Conseguimos dejar la portería a cero y tener las ocasiones más claras del partido. Es un muy buen punto ante un grandísimo rival. Rompemos esa doble brecha de puntuar en casa y dejar la portería en cero. Y completamos el mejor partido en casa. Se aproxima al Mirandés que queremos ver todas las semanas», afirmó.

«Tuvimos un ratio casi de tarjeta por infracción cometida. Somos un equipo muy joven y no somos sospechosos de intentar engañar. Terminamos con seis tarjetas en el primer tiempo y ellos con una, a un jugador que podía haber visto la segunda», explicó Justo.

Para el preparador del cuadro jabato la mejoría llegó «por la mejor organización defensiva, las distancias, saber esperar los momentos y no transmitir ansiedad en el juego». «No nos hemos descentrado ni ido del partido en ningún momento. Si vamos como equipo vamos a tener opción de ganar todos los partidos. Hay mucho que mejorar, pero el nivel de Valladolid, generando más ocasiones, se ha mantenido», destacó.

