Fran Justo: «El equipo dio una lección de resistencia y madurez» El técnico jabato destaca el carácter y la solidez de un equipo que sigue creciendo lejos de Anduva

«Pasamos ese primer arreón de tres o cuatro saques de esquina seguidos al comenzar el segundo tiempo y supimos mantenernos firmes». Así explicó Fran Justo el empate del Mirandés en Zorrilla, satisfecho por la capacidad de su equipo para sostener la presión del Valladolid y competir hasta el final. «Ellos se quedaron con tres atrás, metieron dos delanteros y nos obligaron a sufrir, pero el grupo respondió con carácter», apuntó el preparador ourensano.

Valoró la solidez mostrada en un tramo de máxima exigencia. «El equipo transmitió ese clic, ese giro, esa energía y esa mentalidad competitiva para saber sufrir», afirmó.

También destacó el aprendizaje constante de un plantel bisoño, pero que progresa cada jornada. «Tenemos que seguir creciendo, entender cómo jugar en distintos contextos y mantener esta mentalidad en cada partido».

«Compitiendo con esta actitud, los resultados llegarán», concluyó el entrenador del conjunto jabato.

