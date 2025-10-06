El Mirandés exhibe disciplina y valentía para plantar cara al Valladolid Los jabatos mantienen su solidez lejos de Anduva y suman su cuarto partido consecutivo puntuando como visitante

Iñaki Viloria/ADG Lunes, 6 de octubre 2025, 07:59

El Mirandés volvió a mostrarse competitivo a domicilio al empatar en Zorrilla frente al Valladolid. Barea adelantó a los pupilos de Fran Justo en el primer tiempo, pero el tanto de Ponceau en la segunda mitad evitó un nuevo triunfo a domicilio del cuadro jabato, que enlazó así su cuarto desplazamiento consecutivo puntuando.

Real Valladolid CF Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, Torres, Garri; Meseguer (Jorge Delgado, min. 68), Lachuer (Alani, min. 46); Peter, Canós (Chuki, min. 68), Biuk (Ponceau, min. 68); y Latasa (Arnu, min. 83) 1 - 1 CD Mirandés Nikic; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Martín Pascual, Córdoba, Pablo Pérez (Medrano, min. 46); Salim (Eto'o, min. 66), Marino (Thiago, min. 66), Bauzá (Álex Cardero, min. 83), Barea; y Petit (Carlos Fernández, min. 66) Goles: 0-1 Barea (min. 37). 1-1 Ponceau (min. 75)

Árbitro: Lax Franco (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Marino y Pica

Campo: Nuevo José Zorrilla. 18.574 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Edú, jugador del conjunto pucelano en la década de los 90

El equipo rojillo saltó al césped con autoridad, decidido a repetir las sensaciones ofrecidas en sus últimas salidas y no tardó en aprovechar su primera ocasión para adelantarse tras los avisos previos de Marino y Petit. En una acción ensayada a balón parado, Marino sirvió el centro, Juan Gutiérrez cabeceó en el área y Martín Pascual, de espaldas a portería, dejó el esférico a Barea, que batió a Guilherme con precisión. El gol silenció el estadio y obligó al Valladolid a remar a contracorriente.

Ambos técnicos movieron los banquillos en el descanso y Guillermo Almada fue dando paso a piezas de ataque que hicieron reaccionar al conjunto pucelano, aunque otro de los relevos, en este caso del Mirandés, el debutante Eto'o, llegó a marcar, aunque en fuera de juego. Tras avisos de Biuk, Peter y un cabezazo picado de Latasa, Ponceau encontró el premio al insistente dominio local, rematando un pase del ex del Mirandés Tomeo para igualar el marcador.

El tanto desató al Pucela, que rozó la remontada con los remates de Nikic y Jorge Delgado. El tramo final fue un intercambio de golpes. Carlos Fernández tuvo el 1-2 en sus botas en una contra letal que obligó a Guilherme a intervenir con reflejos. El Mirandés resistió los últimos ataques locales gracias a la sobriedad de su defensa, con un Iker Córdoba imperial en los duelos aéreos y un Juan Gutiérrez que sostuvo la línea en los momentos de mayor exigencia.

Eto'o y Carlos Fernández perdonaron, en los compases finales, dos buenas ocasiones para premiar el oficio, orden y solidaridad de un Mirandés casi intachable a domicilio.