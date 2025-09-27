BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Fran Justo, entrenador del Mirandés. LA Liga

Fran Justo: «En un partido igualado, el que se adelanta tiene mucha ventaja»

El etnrenador del Mirandés lamenta no haber consieguido que su equipo sacara algo más frente al Real Zaragoza

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:30

La tercera derrota en casa del Mirandés llegó, a juncio de su entrenador, Fran Justo, por «los errores cometidos». «En un partido igualado, el que se adelanta tiene mucha ventaja porque el otro equipo se hunde mucho y atacar esos bloques bajos siempre es más complicado», explicó Fran Justo, que consideró que el partido «cambió totalmente» con el 0-1.

«En el descanso intentamos ajustar en dónde podíamos encontrar las ventajas para intentar generar esa superioridad para generar balones en el área con cierta ventaja para el posible centrador, pero nos ha faltado generar más volumen», explicó el preparador ourensano, que justificó el cambio al 4-4-2: «El partido lo pedía. Ellos solamente tenían un delantero, aunque en ataque se convertían en tres. Conseguimos hundirles y sacar algún centro más que dio lugar a esos acercamientos que tuvimos en los últimos minutos», expuso Justo.

Cuestionado si jugar en un estadio con poco público influye en el rendimiento del equipo, prefirió ser positivo: «Al contrario. Agradecerles cómo nos han animado en todo momento. Empezamos otra vez por detrás en el primer tramo del partido y nos han alentado, ayudado y dado fuerzas para buscar ese empate. Estamos en deuda con ellos por no haberles dado el resultado que todos queríamos».

