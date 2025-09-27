El Mirandés, reñido con Mendizorroza, cae ante un Real Zaragoza más certero El conjunto maño consigue la primera victoria del curso tras superar por la mínima a un Mirandés que sigue sin conocer la victoria en su exilio en Vitoria

El Mirandés abrió la séptima jornada en la categoría de plata con una derrota, la tercera en Mendizorroza, donde sigue sin puntuar. Sebas Moyano anotó el gol del triunfo para un Real Zaragoza que supo golpear en el momento justo para amarrar su primera victoria de la temporada. El conjunto jabato, pese a firmar una segunda parte de mayor empuje y corazón, se marchó de vacío de un encuentro en el que el conjunto aragonés fue más vertical y claro en sus ideas.

CD Mirandés Nikic; Hugo Novoa, Juan Gutiérrez, Postigo (Alberto Marí, min. 71), Pica (Córdoba, min. 67), Medrano (Pablo Pérez, min. 46); Bauzá, Marino; Carlos Fernández (Salim, min. 67), Petit y Pablo López (Varela, min. 83). 0 - 1 Real Zaragoza Andrada; Francho, Insua, Tachi, Pomares; Paul; Cuenca (Paulino, min. 53), Guti, Saidu (Bazdar, min. 83), Sebas Moyano (Dani Tasende, min. 83): y Dani Gómez (Keidi, min. 83). Goles: 0-1 Sebas Moyano (min. 28).

Árbitro: Orellana Cid (Comité andaluz). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Bauzá, Pablo Pérez y Varela y a los visitantes Saidu, Guti, Pomares y Andrada.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Liga Hypermotion disputado en mendizorroza ante unos 3.400 espectadores.

El duelo arrancó con un ritmo alto, ida y vuelta constante en los primeros diez minutos. El cuadro blanquillo, incisivo en los últimos metros, puso en aprietos al equipo de Fran Justo, que buscó aire por los carriles y mantuvo una buena colocación defensiva. La primera ocasión clara fue visitante: un centro de Pomares desde la izquierda que Cuenca cabeceó desviado y se convirtió en el primer aviso serio para Nikic.

El equipo zaragozano encontró mucho oxígeno en la conexión entre Guti y Sebas Moyano y generó peligro con poco. El Mirandés, en cambio, sufría para salir desde atrás y aguantar la posesión ante la intensa presión del Real Zaragoza. Camino de la media hora, tras un despeje de Postigo, Sebas Moyano ajustó un disparo cruzado a la escuadra para abrir el marcador. El golpe reafirmó a la escuadra aragonesa, que siguió amenazando. Cuenca volvió a plantarse solo ante Nikic, pero el guardameta montenegrino se agigantó para evitar el 0-2.

Antes del descanso, Marino probó con un disparo potente desde la frontal del área que obligó al debutante Andrada a lucirse, en la que fue la mejor acción de la formación rojilla en un primer acto con demasiadas dudas ofensivas.

Tras la reanudación, Justo agitó el once el debut de Pablo Pérez, relevo de Medrado para ganar profundidad. El Mirandés salió más intenso, decidido a igualar pronto, aunque el partido se fue atascando con el paso de los minutos. Al marcador en contra se unió la mala noticia de la lesión del capitán Postigo, que tuvo que abandonar el campo.

Los mejores minutos del conjunto rojillo llegaron en el tramo final. Pablo López se adueñó del costado derecho y sirvió dos balones de oro: el primero, a Petit, que remató fuera y el segundo, a Alberto Marí, cuyo cabezazo acabó en las manos de Andrada. La más clara fue para Bauzá en un córner, con un remate al larguero cuando estaba en posición idónea para castigar el mal despeje de Paulino.

El Mirandés se volcó y Alberto Marí tuvo la última ocasión, con un disparo a la media vuelta, para evitar la tercera derrota del conjunto rojillo en su exilio de Mendizorroza, donde sigue sin puntuar.