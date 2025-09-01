Fran Justo: «El penalti es la jugada que determina el partido y al Granada se lo pone complicado» El entrenador del CD Mirandés valoró los tres primeros puntos que suma esta temporada el equipo rojillo

Fernando Martos. ADG Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Fran Justo exhibió el orgullo por el rendimiento de su equipo en un escenario «con un ambiente complicado». «Ha sido un partido igualado entre dos equipos que tenían muy claro el plan», aseguró el preparador del conjunto jabato, que pudo festejar en el Nuevo Los Cármenes el primer triunfo en partido oficial desde su llegada al banquillo del Mirandés.

Aseguró que el descanso permitió a su equipo «corregir» aspectos a la hora de entender «los saltos de presión que hacían» antes de asegurar que la acción de Pere sobre Carlos Fernández en el arranque de la segunda mitad «es la jugada que determina el partido» porque al Granada «se lo pone complicado» y destacó la entereza de sus pupilos en un escenario «que empuja». Reconoció también que el tanto anulado en el golpeo de Álex Cardero está bien invalidado porque «el balón le da en la mano» a Bauzá.

«En una caída le molestó un pelín la rodilla. Estamos en la jornada tres y no tenía ningún sentido arriesgar», comentó sobre el relevo de Nikic en el intermedio. Palomares ocupó su puesto y con nota pese a «no hacer calentamiento específico de portero» y Justo destacó su capacidad para entender «el partido a la perfección en un escenario como Los Cármenes».