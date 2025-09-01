El Mirandés aprovecha la superioridad numérica para someter al Granada Los rojillos suman sus primeros tres puntos (1-2) tras el encuentro en el Nuevo Los Cármenes

Fernando Martos. ADG Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:54

Carlos Fernández, de penalti, en su regreso a Granada, y Petit, cerca del final, firmaron los goles del primer triunfo liguero de un Mirandés que supo explotar el hecho de jugar con un hombre más toda la segunda mitad tras la expulsión de Pere en la acción que originó el 0-1.

Granada CF Luca; Pau Casadesús, Óscar, Lama, Pere; Souleymane, Sergio Ruiz (Weissman, min. 96), Trigueros (Rodelas, min. 57), Arnaiz (Pablo Sáenz, min. 57); Bouldini (Hormigo, min. 84) y Jorge Pascual (Pedro Alemañ, min. 57). 1 - 2 CD Mirandés Nikic (Palomares, min. 46); Martín Pascual (Thiago, min. 68), Postigo, Córdoba; Barea; Juan Gutiérrez, Álex Cardero (Salim, min. 83), Bauzá (Tamarit, min. 68), Medrano; Varela y Carlos Fernández (Petit, min. 77). Árbitra Huerta de Aza (CT Tenerife). Expulsó con cartulina roja directa al jugador local Pere (min. 48). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Pere y Bouldini y a los visitantes Córdoba y Bauzá.

Goles 0-1 Carlos Fernández, de penalti (min. 49). 1-1 Pablo Sáenz (min. 73). 1-2 Petit (min. 85).

Incidencias Nuevo Los Cármenes. 13.815 espectadores.

Las precauciones marcaron el tramo inicial y no se vio nada de provecho hasta que Jorge Pascual disparó desviado a los veinte minutos. El Mirandés, que había salido decidido a manejar la situación, dispuso de varias posesiones largas a las que le faltó la guinda final, como en un golpeo de Varela desde fuera del área que salió demasiado alto.

El conjunto de Fran Justo llevó la pelota a la red cerca del intermedio en un centro de Medrano que remató Álex Cardero a la red tras rebotar en Bauzá y colarse por encima de Luca. Tras la revisión del VAR por parte de Huerta de Aza, el tanto del equipo mirandesista quedó anulado porque el balón había golpeado en la mano del futbolista cedido por el Espanyol.

La segunda parte no pudo empezar mejor para el equipo jabato, que relevó en el descanso a Nikic por Palomares. En una jugada surgida en un saque de banda, provocó un penalti por agarrón de Pere a Carlos Fernández. El defensa local, que había sido amonestado previamente, fue expulsado con tarjeta roja directa y el ariete sevillano, muy motivado en el retorno a Granada, firmó el primer gol del Mirandés esta temporada engañando a Luca desde el punto de penalti.

Souleymane replicó antes de poner un centro al área desde la izquierda que Pablo Sáenz buscaba rematar. Huerta de Aza señaló penalti en primera instancia, aunque rectificó su decisión tras ver en el monitor que Bauzá había tocado previamente la pelota.

Sí tuvo premio el Granada cuando Souleymane puso otro centro desde el perfil izquierdo. Pedro Alemañ peinó la pelota en el primer poste y Pablo Saénz la envió al fondo de la red para firmar el 1-1. Álex Cardero, Tamarit y Sergio Ruiz pudieron decidir el partido en ambas áreas, pero fue Petit el que sentenció al conjunto rojiblanco con un testarazo en un saque de banda servido en largo por Juan Gutiérrez.

Tamarit perdonó la ocasión de dar la puntilla al equipo de Pacheta, que no tuvo capacidad de reacción en los minutos finales y que se vio lastrado por tercera jornada consecutiva al tener que jugar en inferioridad numérica.

El equipo de Fran Justo, que pudo sentarse por primera vez en el banquillo, endereza así su mal arranque liguero con una victoria que debe dar confianza a la escuadra jabata.